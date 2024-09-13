TCMB Eylül ayı anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar tahmini geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon ve döviz kuru tahminlerinde düşüş yaşandı. Ankette yer alan enflasyon, döviz kuru ve büyüme beklentilerinde önemli revizyonlar yapıldı.

Enflasyon tahminlerinde düşüş

Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki ayki yüzde 43,31 seviyesinden yüzde 43,14'e geriledi. Ayrıca 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a düştü. Uzun vadeli tahminlerde ise 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e revize edildi.

Dolar/TL beklentisi geriledi

Yıl sonu dolar/TL tahmini de bir miktar gerileyerek 37,27'den 37,16'ya düştü. Ancak 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 42,03'ten 42,43'e yükseldi, bu da döviz kurunda orta vadede yukarı yönlü bir hareket beklendiğini gösteriyor.

Büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi

TCMB'nin anketine göre Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahmini de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye çekildi. Ayrıca 2025 yılı için öngörülen büyüme oranı da yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürüldü.

Anket katılımcıları

Piyasa katılımcıları anketi, 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektör olmak üzere toplam 72 katılımcıyla her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu anket, piyasanın genel beklentilerini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.