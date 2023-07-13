TCMB rezervi geçen hafta 1,9 milyar dolar arttı

"Haftalık Para ve Banka İstatistikleri" verilerine göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervi, geçen hafta 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi aynı hafta 67,1 milyar dolardan 69,8 milyar dolara çıktı.

Altın rezervi ise 41,4 milyar dolardan 40,5 milyar dolara geriledi.

2023'te 18,3 milyar dolar azaldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise brüt rezerv 18,3 milyar dolar (yüzde 14,24) azaldı.

Yılın ilk 7 ayında döviz rezervi 13,1 milyar dolar (yüzde 15,76), altın rezervi ise 5,3 milyar dolar (yüzde 11,49) geriledi.

Aynı haftada TCMB'nin net rezervi 9,8 milyar dolardan 13,2 milyar dolara yükseldi.

Swap harici net rezerv ise eksi 50,3 milyar dolardan eksi 48,1 milyar dolara geriledi.