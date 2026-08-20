TCMB rezervlerinde dikkat çeken toparlanma!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası'nın rezervlerinde 14 Ağustos haftasında toparlanma sürdü.

Swap hariç net rezervler 54,3 milyar dolara yükselirken, bu kalemde son üç haftada 16 milyar dolarlık artış kaydedildi.

14 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 144 milyon dolar artarak 75 milyar 166 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 71 milyar 22 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 990 milyon dolar artışla 107 milyar 345 milyon dolardan 108 milyar 335 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler marttan bu yana en yüksek seviyede

Böylece TCMB'nin brüt rezervleri, 14 Ağustos haftasında 5,1 milyar dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Böylelikle brüt rezervler mart ayının ortasından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Net rezervler de aynı haftada 4,2 milyar dolar yükselerek 67,1 milyar dolara ulaştı.