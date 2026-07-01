TCMB TOPLANTI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı tarihleri her zaman yoğun şekilde araştırılıyor. Bu ay yine TCMB toplanacak. Merkez'in atacağı adım herkes tarafından merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde... Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.