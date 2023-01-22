TCMB yılın ilk enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak
2022 yılında rekor kırarak yüzde 85’e yüklesen enflasyon hedefini 2023 yılında da yüzde 5’te sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ilk enflasyon raporu 26 Ocak Perşembe günü açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporu sunumununun 26 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceğini açıkladı. TCMB’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-I’in tanıtımı amacıyla 26 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.” denildi.
Merkez Bankası, 2022 yılının dördüncü enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye; 2023 yıl sonu tahminini ise 3,1 puanlık bir güncelleme ile yüzde 19,2’den yüzde 22,3’e yükseltmişti.
2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8,8 olarak açıklanmıştı.