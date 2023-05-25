TCMB’den bankalara ‘eurobond’ isteği

Reuters'a bilgi veren kaynaklar eurobondların satın alınması konusunda Hazine'nin bazı bankalarla toplantı yaptığını, bir bankacılık kaynağı ise TCMB'nin bankalardan eurobond satın almaları için talepte bulunduğunu ifade etti.

Bankacılar CDS'lerin baskı altında kaldığı bir anda yapılan eurobond alımların CDS'teki yükselişleri durdurmaya katkı sağladığını söylediler.

Üst düzey bir bankacı, "Ekonomi yetkilileri hafta başından itibaren finansal kuruluşlara belirli miktarlarda eurobond satın almasını talep etti. Benim çalıştığım kurum ilgili alımı gerçekleştirdi" dedi.

TCMB'nin eurobond almaları için bankalardan istekte bulunduğu haberi dün diğer basın kuruluşlarında da yer aldı.

Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS seçimlerin ilk turu sonrası yaklaşık 200 baz puan yükselişle 700 baz puana yaklaştı.