TCMB’den bankalara yumuşama sinyali
Merkez Bankası'nın (TCMB) üst düzey bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, kur korumalı mevduat (KKM) başta olmak üzere, son dönemde uygulamaya alınan birçok düzenleme ile sektörde yaşanan sorunlar gündeme gelirken; bankacılar belki de ilk kez düzenlemelerde yumuşama taleplerine olumlu geri dönüş aldı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) üst düzey bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, kur korumalı mevduat (KKM) başta olmak üzere, son dönemde uygulamaya alınan birçok düzenleme ile sektörde yaşanan sorunlar gündeme gelirken; bankacılar belki de ilk kez düzenlemelerde yumuşama taleplerine olumlu geri dönüş aldı.
TCMB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ve bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcıları Salı günü akşam saatlerinde bir araya geldi. Toplantıda genel değerlendirme yapılırken, bankacılık sektörünün talepleri de ele alındı. Katılımcılar önümüzdeki haftalarda benzer toplantıların daha üst düzeyde devam edebileceğini söyledi.
Konuyla ilgili görüş veren toplam üç bankacı da "istişare ile devam edilmeli", "seçim öncesi alınan ek kararlar yumuşatılabilir", "son dönemde sistemden artan döviz çıkışının geri dönüşü için de hazırlık ve teşvik çalışması yapılmalı" gibi birçok örnekte taleplerine "neden olmasın, üzerinde çalışalım" yanıtı aldıklarını söyledi.
Toplantı ile ilgili bilgi veren bir toplantı katılımcısı, "İçerik olarak daha önceki toplantılardan farklı havada gerçekleşti. TCMB genel değerlendirmeler yaptı, bankaları dinledi. Düne kadar genellikle taleplerin kabul görmediği, aksine istişare olmadan cezalandırma içeren yeni uygulamaların başladığı bir yapı vardı. Bu toplantıda ise KKM'de mevduatın para birimi dağılımında seçim öncesi getirilen ek yükümlülüklere ilişkin sektör endişelerini ve en azından ek oranlardan vazgeçilmesi isteğine 'neden olmasın' yanıtını aldık" diye konuştu.
Kabinede Şimşek’in adı kesin gibi
Piyasalar, kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklanmış durumda. Dolayısıyla bankacılar dünkü toplantının ardından yumuşama mesajlarını kabine sonrası tekrar detaylandırmak istiyor. Erdoğan'ın Pazar günü yapılan seçim sonrasında Cuma günü hem milletvekillerinin hem kendisinin yapacağı yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç Cumartesi günü kabineyi açıklaması bekleniyor. Reuters'a bilgi veren üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yer almasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.