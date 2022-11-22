TCMB'nin döviz rezervi 130 milyar dolara ulaşacak

NTV’de yer alan habere göre dün Katar’a yaptığı gezinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Buyurun işte en son TCMB’nin döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak” dedi. Başbakanlığı döneminde rezervin 135 milyar dolara kadar çıktığını hatırlatan Erdoğan, “Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız” dedi.

Yaptırımlar daha ağır olacak

Erdoğan kendisine yöneltilen “maliyet artışı olmamasına rağmen marketlerin %30 zam yaptığı” şeklinde bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.” Ticaret Bakanlığı geçen hafta, 21 işletmeye toplam 9.4 milyon lira idari para cezası verildiğini duyurmuştu.