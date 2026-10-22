TCMB'nin faiz kararını ekonomistler değerlendirdi: 'İndirimlere devam' mesajı mı verildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 7'nci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti. Ocak ayından bu yana faiz indirimine gitmeyen Merkez Bankası, böylece 5 toplantılık aranın ardından parasal gevşeme yönünde adım attı.

Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürdü.

Piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşen faiz kararının ardından ekonomistler, TCMB'nin karar metnindeki mesajları değerlendirdi. Yorumlarda özellikle gelecek toplantılarda faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceği değerlendirildi.

İris Cibre: Faiz indirimlerinin devamı sinyali verildi

Ekonomist İris Cibre, Merkez Bankası'nın karar metninde yer alan ifadelerin sonraki toplantılarda da faiz indirimlerinin devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Cibre, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"TCMB Metinde 'Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.' cümlesi ile sonraki toplantılarda da indirimin devamı sinyalini verdi."

TCMB Metinde "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir." cümlesi ile sonraki toplantılarda da indirimin devamı sinyalini verdi. — İris Cibre Lostar 🐦 (@iriscibrelos) October 22, 2026

Uğur Gürses: Merkez Bankası temkinli davrandı

Ekonomist Uğur Gürses ise faiz kararının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, Merkez Bankası'nın ihtiyatlı yaklaşımına dikkat çekti.

Gürses, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti. Ayrıca mealen boyutu ve zamanlamayı 'otomatiğe bağlamadım, duruma göre' diyor. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası tahmin ettiğim gibi temkinli bir faiz indirimine gitti. Ayrıca mealen boyutu ve zamanlamayı 'otomatiğe bağlamadım, duruma göre' diyor. "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir." — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) October 22, 2026

Mahfi Eğilmez: Politika faizi yüzde 36'ya çekildi

Ekonomist Mahfi Eğilmez de Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Eğilmez, "TCMB haftalık repo ihalesi yoluyla borç vermede kullandığı politika faizini 1 puan indirerek % 36'ya çekti." ifadelerini kullandı.