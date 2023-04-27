TCMB'nin rezervleri 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

Net rezervlerde beş haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 11.69 milyar dolar oldu.

Geçen yıl Temmuz ayı başlarında 6.1 milyar dolara kadar gerileyen ve 20 yılın dip seviyesini gören net rezervler TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.