TCMB'nin rezervleri 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 21 Nisan ile sona eren haftada 3.75 milyar dolar düşüşle 8.29 milyar dolara gerileyerek geçen yıl Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Net rezervlerde beş haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 11.69 milyar dolar oldu.
Geçen yıl Temmuz ayı başlarında 6.1 milyar dolara kadar gerileyen ve 20 yılın dip seviyesini gören net rezervler TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.