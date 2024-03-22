TCMB'nin sürpriz faiz artışı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? 22 Mart 2024 dolar - avro fiyatları
TCMB'nin kararının ardından dolar/TL güne 32.15 civarında başladı. Dolar/TL, yerel seçim öncesi döviz talebinin de etkisiyle mart başında yükseliş göstermişti. Avro/TL ise 34,84 seviyesinde bulunuyor. Peki, haftanın son işlem gününde Dolar - avro kaç TL? 22 Mart'ta dolar kuru ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde gerçekleştirdiği sürpriz faiz artışı dolar/TL'yi tarihi zirveden aşağı çekti.
Dolar/TL yeni güne yüzde 0,35 yükselerek 32,1491 seviyesinden başladı. Avro/TL ise saat 09:46 itibarıyla yüzde 0,11 gerileyerek 34,8441 seviyesinde bulunuyor.
TCMB dün politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmesinin yanısıra operasyonel çerçevede değişikliğe giderek likidite gelişmelerine göre kullanılabilecek marjı 150 baz puandan 300 baz puana genişletti.