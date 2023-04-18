TEB’den, kadın liderliğindeki işletmelere 50 milyon Euro’luk finansman desteği

Türk Ekonomi Bankası (TEB), kadın liderliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyacını gidermek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Kredi, EBRD'nin TEB ile yürüttüğü Türkiye İş Dünyasında Kadınlar II (TurWiB II) Programı kapsamında yer alıyor.

EBRD’nin 50 milyon Euro tutarındaki bu desteğiyle kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lere uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı sağlayacaklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şu bilgileri paylaştı: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın iş gücünün ekonomiye dahil edilmesinin önemi her geçen gün daha fazla fark ediliyor ve bu konuda çalışmalar yapılıyor.

Biz de TEB olarak, kadın işletme sahiplerine destek sağlamak ve ekonomideki potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla sektörde bir ilke imza atarak 2015’te başlattığımız Kadın Bankacılığı ile bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye ve ekonomiye daha fazla dahil olmalarına yönelik çalışırken, iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmalarına destek olmak için de çok yönlü ürün ve hizmetler sunuyoruz. Kadın girişimci ve patronların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çeşitli kaynaklarla kredi çözümleri sunuyoruz.

EBRD ile gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşması ile bu desteğimizin kapsamını daha da genişletiyoruz. EBRD’nin 50 milyon Euro tutarındaki bu desteğiyle kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lerimize uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı sunacağız.” dedi.

TEB Kadın Bankacılığı ile kadınların iş dünyasındaki varlığı güçlendiriliyor

Kadın girişimcileri ve patronları desteklemenin, onların iş fikirlerine katkı sunmanın hepimizin ortak geleceğine pozitif etki yaratacağı bilinciyle hareket eden TEB, finansman desteğinin yanı sıra kadın girişimcilerin iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için onlara yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor ve ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yaparak daha fazla kadın girişimciye ve patrona ulaşmayı hedefliyor.

TEB’de sürdürülebilir finansman

Bankacılık faaliyetleriyle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla da topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapıyor.

Sürdürülebilirliği iş sistemlerinin ve karar verme süreçlerinin odağına yerleştirerek toplumsal fayda sağlamaya odaklanan TEB’in kadınların iş gücüne katılmasının teşvik edilmesinden girişimcilerin desteklenmesine, toplum genelinde finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesinden sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasına kadar topluma fayda sağlayan çok sayıda projesi bulunuyor.

TEB’in “sürdürülebilir bir toplum ve daha iyi bir gelecek” için yaptığı çalışmalarda sürdürülebilir finansın da önemli bir yeri bulunuyor.

Müşterilerine sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarında ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için çalışan TEB, uluslararası çerçeve dokümanlarla uyumlu “yeşil kredi”, “sürdürülebilirlik bağlantılı kredi” gibi kredi ürünlerinin yanı sıra müşterilerinin pozitif etki yaratmayı hedefledikleri yatırım planlarını detaylı olarak inceleyerek özel finansman çözümleri sunuyor.

TEB, EBRD ile yaptığı yeni anlaşmayla, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve ekonomiye daha fazla dahil olmalarına katkıda bulunmak için TEB Kadın Bankacılığı kapsamında yaptığı çalışmaları daha da genişletmeyi hedefliyor.