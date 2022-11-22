Teknolojide yeni yıl için zam oranı yüzde 43

Teknoloji şirketleri yeni yılda çalışanlarına ortalama yüzde 43 zam yapmayı planlıyor. Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Melon’ın ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu, dördüncü defa

yayınlandı. Araştırma için Türkiye’nin hızlı büyüyen 70 teknoloji şirketinden veri alındı.

Rapora göre katılımcıların tamamı 2022 yılında ek zamlar uygularken, daha önce yılda bir kez maaşlarını gözden geçiren şirketler, artık yılda en az iki gözden geçiriyorlar. Bir önceki yıl araştırmasında şirketlerin yaklaşık yarısı maaş zamlarını yılda bir kez değerlendirdiğini belirtirken, mevcut durumda, şirketlerin %76’sı yılda iki veya daha fazla kez maaş artışlarını gözden geçiriyorlar.

2022 sene başı maaş zammı hariç, şirketler medyanda ortalama %42, üst çeyrekte ortalama %60 ek zam uyguladılar. 2022 yıl sonu zammı ile birlikte, 2022’de yapılan zamlar toplamı (2021 yıl sonu zam hariç) medyanda %96, üst çeyrekte ise %156 seviyelerinde. 2023’te, yıl başı itibariyle uygulanacak tahmini maaş artışı ortalaması, medyanda %40, üst çeyrekte ise ortalama %60 olarak açıklandı. 2022 Ek zamlarla birlikte değerlendirildiğinde, teknoloji sektörü maaşlarındaki toplam zam üst çeyrekte %156 seviyelerine ulaştı.

Teknoloji yeteneği yurt dışına göçüyor

Şirketlerin %60’ı yetenek kaybındaki ana nedenin, yurt dışı pazarlardan gelen iş teklifleri olduğunu belirtti. Şirketler, geçen sene işten ayrılan her iki yazılım geliştiriciden biri yurt dışında bir şirkete geçtiğini belirtti.

Yazılımda kadın istihdamı %16

55 şirketten alınan maaş verileri baz alındığında yazılım rollerinin yalnızca %16’sını kadınlar oluşturuyor. Giriş seviyesinde %20 ’lerde başlayan bu oran, üst seviyelere doğru azalarak, C

seviyede sıfırlanıyor.