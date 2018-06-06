Tekstil terbiyeciler tanıtım atağında

06 Haziran 2018

ENDER YAZICI

İSTANBUL - Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin (TTTSD) düzenlediği yuvarlak masa toplantısında sanayiciler tekstil terbiye sektörünün yol haritasını konuştu. Türk tekstil sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını söyleyen sanayiciler, Türk tekstil terbiye sektörünün hedef kitlesi olan üniversite-lise çağındaki gençler, basın, kamu kurumları ve STK’lara tanıtılması konusunda birleşti.

Canpolat: Gelecek 3 ayda tekstil sektörü ihracatı artacak

Toplantıya, DÜNYA Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, TTTSD ve Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, TTTSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanı Kemal Oğuz ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Ahmet Temiroğlu, Faruk Özpınar, Ali Osman Kilitçioğlu, Alp Kullelioğlu, Şeref Akaslan, Kayhan Ünsal, Tamer Hasbay, Ömer Ünsal katıldı.

Tekstil sektörü ihracatının sürekli artış gösterdiğini ifade eden Vehbi Canpolat, “Gelecek 3 ayda tekstil sektörünün ihracatı artacak çünkü sektör her geçen gün daha rekabetçi bir hal alacak. Zaten ilk 5 aylık verilere baktığımızda tekstilin, özellikle kumaş ve hammadde kısmında yaklaşık yüzde 9, konfeksiyonda da yüzde 11’lik artış var. Bu sebeple karamsar olmamalı ve kendimizi sorgulayıp şirketlerimizi gözden geçirmeliyiz” dedi.

Tekstil ciddi boyutta ihracat yaptığını da sözlerine ekleyen Canpolat, “Sektör 18 milyar dolar konfeksiyon, 11 milyar dolar kumaş ihracatı yapıyor. Bunun yanında 30 ila 40 milyar dolar iç pazarda dolaşımda. Sektörün yaklaşık yüzde 50’si ihracat yaparak döviz getiriyor. Hedefimiz bunu 60 milyar dolara taşımak. Ayrıca kriz durumunda en az zararla çıkabilecek sektörlerin başında geliyoruz. Tekstil sektörünün zaten sıkıntısı mal satamamak değil, karsızlık. Kar etmeyen işletmelere bıkkınlık gelir, bu işi yapamazlar” şeklinde konuştu.

Özellikle son 15 yılda Türk insanının sanayiye bakış açısının değiştiğini söyleyen Canpolat, “Gençlerin sanayiye olan ilgisi değişti. Hizmet sektörü şimdilerde daha cazip geliyor. Bu algının sonucu olarak da üniversiteler tekstil ile ilgili bölümlerini kapatmaya başladılar veya öğrenci bulamıyorlar. Şu anda tekstil mühendisi sıkıntımız yok ama ileride olabilir” şeklinde değerlendirdi.

‘Çalıştay düzenlenmeli’

Tekstil Terbiye sektörünün tanıtılmasında sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özen Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temiroğlu, “Başrolünde TTTSD’nin olduğu tekstilin bütün alanlarının dahil olacağı bir çalıştay düzenleyelim. Bu çalıştayın yanında üniversitelerle tanıtım aşamasında sıkı bir bağ kuralım. Tekstil bölümü okuyan öğrencilere kendimizi tanıtalım” diye konuştu.

Temiroğlu, “Zaman zaman kâr, zaman zaman zarar ederiz. Bunlar içinde bulunduğumuz sektörde olabilecek şeyler. Şu anda global pazarda da kâr oranları düşmüş durumda. Türk tekstil sektörü hala güçlü ve stratejik bir sektör. Moral bozmak yerine şirketimizi doğru yönetmenin yollarını aramalıyız. Çoğunluk AB ülkelerine ihracat yapan bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

‘Talep yaratıcı ürünlere yoğunlaşmalı’

Ar-Ge çalışmalarının da günümüzde önem kazandığını söyleyen Temiroğlu, “Talebi karşılayan bir Ar-Ge yapısı değil, talep yaratan bir Ar-Ge yapısına bürünmeliyiz. Sektörde niş olabilecek ürünlere yoğunlaşmalıyız” dedi. Tekay Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ünsal ise işgücü hiyerarşisinde mühendis bulabildiklerini söyledi. Fakat ara eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Ünsal, “Üniversiteler için düşündüğümüz işbirliğini tekstil meslek liselerine de yaymalı ve destek olmalıyız” diye konuştu. Sektörün ilgi çekmesi açısından üniversite gençlerine veya akademisyenlere yönelik bir Ar-Ge yarışması düzenlenebileceğini söyleyen Zeynep Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alp Kullelioğlu, dernek olarak ödüllü Ar-Ge ve tasarım yarışması düzenlenebileceğini kaydetti. Turan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Turan dönemin konfeksiyonun sezonu olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Boyahane tarafında 600 ila 650 ton üretimim var. 300 tonunu kendi işlerim için kullanıyorum. Bu 300 tonun 100 tonu konfeksiyona, 200 tonunu da ihracat yapıyorum. Kalan 300 tonunda ise fason çalışıyorum. Yani yüzde 50 fason çalışıyorum.”