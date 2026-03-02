Google Haberler

Tekstil ve ayakkabıda hindistan alarmı! "Açılım yapamazsak Avrupa’da yüzde 25'lik pay kaybedilecek"

AB ile Hindistan arasında imzalanan STA ile gelecek yıl başlayacak ‘sıfır gümrük’ dönemi, Türk tekstil ve ayakkabı sektörünü hareketlendirdi. Hindistan’ın yüzde 30’a varan fiyat avantajı ve İtalyan devlerinin bölgeye kayan üretimiyle ihracatçılar, 2027 için yeni açılım arayışında.

Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) pazarındaki en büyük kozu olan Gümrük Birliği avantajı, Hindistan ile AB arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaş­ması (STA) ile riske girdi. 2027’de yürürlüğe girecek anlaşma sonra­sında, özellikle tekstil, ayakkabı, hazır giyim ve konfeksiyon sektör­lerinde ‘sıfır gümrük’ döneminin başlamasıyla Türkiye çok ciddi bir pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalacak. Sektör temsilcilerine gö­re, Hindistan’ın devasa üretim ka­pasitesi ve düşük hammadde ma­liyetleri, Türk ürünlerinin ‘hızlı teslimat’ avantajını dahi gölgede bırakacak gibi duruyor. Özellik­le ayakkabı sektöründe yüzde 50 olan AB pazar payının yüzde 25’le­re gerilemesinden endişe edilir­ken, hazır giyimde Hindistan’ın yüzde 30’a varan fiyat avantajı, Av­rupalı alıcıların rotasını doğuya kırmasına neden oluyor. İhracat­çılara göre, işgücü ve üretim altya­pısıyla Hindistan Türkiye açısın­dan Mısır’dan daha riskli. ‘Üretim ülkesi’ Hindistan’ın hamlesinden en fazla etkilenecek sektörlerden Türkiye tekstil sektörünün tem­silcilerinden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birli­ği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Hindistan’ın tekstilde önemli bir rakip olacağını belirterek, asıl et­kinin 2027’de görüleceğine işaret etti. Türkiye Ayakkabı Sanayicile­ri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de AB’de sektörü ciddi bir re­kabetinin beklediğini dile getirdi.

Tekstilci, çıkış arıyor

Türkiye tekstil sektörünün ham­madde gücü sayesinde konfeksi­yona göre daha dirençli olduğunu ancak Avrupa’daki daralmanın do­laylı zararlarının kapıda olduğu­nu belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Özellikle 2027’de Avrupa pazarında bizi zorlayacaklar” de­di. Türkiye’nin gelecek yıl mutla­ka yeni bir açılım yapması gerek­tiğini vurgulayan Öksüz, “Amerika ile yapılacak bir ticaret anlaşma­sı sektörümüze doping etkisi yara­tacak” dedi. “Hindistan’ın AB ile imzaladığı STA, en büyük pazarı­mızda ciddi bir rakiple karşı kar­şıya olduğumuz anlamına geliyor” diyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taş­delen Engin, Türkiye’nin bu devasa üretim gücüyle fiyat üzerinden re­kabet etmesinin mümkün olmadı­ğını belirtti. Engin, “Bu nedenle ye­ni oluşumlara göre yeni stratejiler belirlememiz ve ciddi bir şekilde uygulamamamız gerekiyor” dedi.

‘Yan sanayi reformu’ önerisi

TASD Başkanı Berke İçten, “Maliyetlerimizi düşüremezsek, Avrupa’daki yüzde 50’lik pazar pa­yımız yarı yarıya eriyebilir” uya­rısında bulun­du. Hindis­tan’ın yıllık 2,2 milyar çift üretimle dünyanın ikinci büyük üreticisi ol­duğunu hatırlatan İçten, asıl teh­likenin üretim kapasitesinden zi­yade oraya taşınan teknoloji oldu­ğunu vurguladı. Tayvan merkezli spor ayakkabı devlerinin ve İtal­ya menşeli deri ayakkabı firmala­rının Hindistan’daki yatırımları­na dikkat çeken İçten, “Yabancı sermayenin know-how desteğiy­le üretilen Hint ayakkabısı, Avru­pa’ya sıfır gümrükle girdiğinde pa­zarımızdan ciddi pay alacak” dedi. Türk ayakkabısının Avrupa’da bir “kalite ve marka” algısına sahip ol­duğunu belirten İçten, bu avanta­jın fiyat farkıy­la gölgelenme­sinden endişeli. İçten, “Bizi kimse Bangladeş’le bir tutmaz ama ara­daki fiyat makası çok açılırsa, Av­rupa pazarındaki yüzde 50’lik pa­yımız yüzde 25-30’lara kadar geri­leyebilir” dedi. İçten, şu tespitleri paylaştı: “Hintli üreticiler, Çin’den hammaddeyi sıfır vergi ile alıp ayakkabı üretiyor. Türk üretici­si bazı malzemelerde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen ek ver­gilerle karşı karşıya. Ayakkabı ma­liyetinin yüzde 30-40’ını oluştu­ran malzemede yaşanan bu fark, toplam fiyatta Türkiye’yi Hindis­tan karşısında yüzde 10-20 daha pahalı hale getiriyor.”

Hindistan ayakkabı ve tekstilde neden tehlike?

AYAKKABI:

Üretim kapasitesi: Ayakkabı sektörü, Hindistan’ın devasa üretim kapasitesi ve İtalyan/ Tayvanlı markaların oraya taşıdığı teknoloji (know-how) nedeniyle en büyük tehdit altında.

Vergi avantajının kaybı: Türkiye şu an AB’ye sıfır gümrükle mal satarken, Hindistan yüksek vergilerle karşılaşıyordu. STA ile Hindistan da sıfır gümrük kapsamına girdiğinde, Türkiye’nin pazar payı gerileyecek.

Hammadde maliyeti: Hindistan, hammaddeyi (deri, taban vb.) Çin’den sıfır vergiyle alırken; Türkiye’deki üreticiler korumacı vergiler nedeniyle hammaddeyi yüzde 50-100 daha pahalı.

TEKSTİL:

Üretim gücü: Hindistan ‘tekstil ülkesi’ olarak anılıyor, önemli bir kapasitesi var. AB’de payı şimdilik düşük olsa da büyük tehdit.

Emek yoğun yapı: Hindistan’da işçilik maliyetleri Türkiye’nin çok altında. AB’deki alıcılar, aynı gümrük şartlarında (sıfır vergi) çok daha ucuz olan Hint ürünlerine yönelecek.

Hız avantajının erimesi: Türkiye’nin en büyük kozu olan yakınlık ve hızlı teslimat avantajı, maliyet makası yüzde 20-30 seviyelerine çıktığında Avrupalı markalar için ikincil plana düşecek.

