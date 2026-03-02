Tekstil ve ayakkabıda hindistan alarmı! "Açılım yapamazsak Avrupa’da yüzde 25'lik pay kaybedilecek"
AB ile Hindistan arasında imzalanan STA ile gelecek yıl başlayacak ‘sıfır gümrük’ dönemi, Türk tekstil ve ayakkabı sektörünü hareketlendirdi. Hindistan’ın yüzde 30’a varan fiyat avantajı ve İtalyan devlerinin bölgeye kayan üretimiyle ihracatçılar, 2027 için yeni açılım arayışında.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) pazarındaki en büyük kozu olan Gümrük Birliği avantajı, Hindistan ile AB arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile riske girdi. 2027’de yürürlüğe girecek anlaşma sonrasında, özellikle tekstil, ayakkabı, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ‘sıfır gümrük’ döneminin başlamasıyla Türkiye çok ciddi bir pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalacak. Sektör temsilcilerine göre, Hindistan’ın devasa üretim kapasitesi ve düşük hammadde maliyetleri, Türk ürünlerinin ‘hızlı teslimat’ avantajını dahi gölgede bırakacak gibi duruyor. Özellikle ayakkabı sektöründe yüzde 50 olan AB pazar payının yüzde 25’lere gerilemesinden endişe edilirken, hazır giyimde Hindistan’ın yüzde 30’a varan fiyat avantajı, Avrupalı alıcıların rotasını doğuya kırmasına neden oluyor. İhracatçılara göre, işgücü ve üretim altyapısıyla Hindistan Türkiye açısından Mısır’dan daha riskli. ‘Üretim ülkesi’ Hindistan’ın hamlesinden en fazla etkilenecek sektörlerden Türkiye tekstil sektörünün temsilcilerinden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Hindistan’ın tekstilde önemli bir rakip olacağını belirterek, asıl etkinin 2027’de görüleceğine işaret etti. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de AB’de sektörü ciddi bir rekabetinin beklediğini dile getirdi.
Tekstilci, çıkış arıyor
Türkiye tekstil sektörünün hammadde gücü sayesinde konfeksiyona göre daha dirençli olduğunu ancak Avrupa’daki daralmanın dolaylı zararlarının kapıda olduğunu belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Özellikle 2027’de Avrupa pazarında bizi zorlayacaklar” dedi. Türkiye’nin gelecek yıl mutlaka yeni bir açılım yapması gerektiğini vurgulayan Öksüz, “Amerika ile yapılacak bir ticaret anlaşması sektörümüze doping etkisi yaratacak” dedi. “Hindistan’ın AB ile imzaladığı STA, en büyük pazarımızda ciddi bir rakiple karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor” diyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’nin bu devasa üretim gücüyle fiyat üzerinden rekabet etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Engin, “Bu nedenle yeni oluşumlara göre yeni stratejiler belirlememiz ve ciddi bir şekilde uygulamamamız gerekiyor” dedi.
‘Yan sanayi reformu’ önerisi
TASD Başkanı Berke İçten, “Maliyetlerimizi düşüremezsek, Avrupa’daki yüzde 50’lik pazar payımız yarı yarıya eriyebilir” uyarısında bulundu. Hindistan’ın yıllık 2,2 milyar çift üretimle dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğunu hatırlatan İçten, asıl tehlikenin üretim kapasitesinden ziyade oraya taşınan teknoloji olduğunu vurguladı. Tayvan merkezli spor ayakkabı devlerinin ve İtalya menşeli deri ayakkabı firmalarının Hindistan’daki yatırımlarına dikkat çeken İçten, “Yabancı sermayenin know-how desteğiyle üretilen Hint ayakkabısı, Avrupa’ya sıfır gümrükle girdiğinde pazarımızdan ciddi pay alacak” dedi. Türk ayakkabısının Avrupa’da bir “kalite ve marka” algısına sahip olduğunu belirten İçten, bu avantajın fiyat farkıyla gölgelenmesinden endişeli. İçten, “Bizi kimse Bangladeş’le bir tutmaz ama aradaki fiyat makası çok açılırsa, Avrupa pazarındaki yüzde 50’lik payımız yüzde 25-30’lara kadar gerileyebilir” dedi. İçten, şu tespitleri paylaştı: “Hintli üreticiler, Çin’den hammaddeyi sıfır vergi ile alıp ayakkabı üretiyor. Türk üreticisi bazı malzemelerde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen ek vergilerle karşı karşıya. Ayakkabı maliyetinin yüzde 30-40’ını oluşturan malzemede yaşanan bu fark, toplam fiyatta Türkiye’yi Hindistan karşısında yüzde 10-20 daha pahalı hale getiriyor.”
Hindistan ayakkabı ve tekstilde neden tehlike?
AYAKKABI:
Üretim kapasitesi: Ayakkabı sektörü, Hindistan’ın devasa üretim kapasitesi ve İtalyan/ Tayvanlı markaların oraya taşıdığı teknoloji (know-how) nedeniyle en büyük tehdit altında.
Vergi avantajının kaybı: Türkiye şu an AB’ye sıfır gümrükle mal satarken, Hindistan yüksek vergilerle karşılaşıyordu. STA ile Hindistan da sıfır gümrük kapsamına girdiğinde, Türkiye’nin pazar payı gerileyecek.
Hammadde maliyeti: Hindistan, hammaddeyi (deri, taban vb.) Çin’den sıfır vergiyle alırken; Türkiye’deki üreticiler korumacı vergiler nedeniyle hammaddeyi yüzde 50-100 daha pahalı.
TEKSTİL:
Üretim gücü: Hindistan ‘tekstil ülkesi’ olarak anılıyor, önemli bir kapasitesi var. AB’de payı şimdilik düşük olsa da büyük tehdit.
Emek yoğun yapı: Hindistan’da işçilik maliyetleri Türkiye’nin çok altında. AB’deki alıcılar, aynı gümrük şartlarında (sıfır vergi) çok daha ucuz olan Hint ürünlerine yönelecek.
Hız avantajının erimesi: Türkiye’nin en büyük kozu olan yakınlık ve hızlı teslimat avantajı, maliyet makası yüzde 20-30 seviyelerine çıktığında Avrupalı markalar için ikincil plana düşecek.