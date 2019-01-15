Tekstilde fiyatlar yazın daha da artacak
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, sektördeki döviz kuruna bağlı maliyet artışları nedeniyle fiyatların yaz aylarında daha da artacağı öngörüsünde bulundu. (Osman Kılıç)
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