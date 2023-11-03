Telefon kayıt ücretlerine büyük zam geliyor

Vergi, ceza, harçların artış oranında dikkate alınan yeniden değerleme oranı Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla belli olurken, yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt ücreti de belli oldu.

2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak kaydedilirken, 2024 için yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücreti de 31 bin 692 olarak belirlendi.

2024 yılı ücretlendirmesi

Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın sadece motorlu taşıt vergisi için yüzde 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla 2024 için yurt dışından telefon kayıt ücreti bu seviyede olacak. 2023 yılının ikinci yarısı için bu ücret 20 bin TL seviyesindeydi.