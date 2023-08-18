Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 2 bini aştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 1,1 azalarak 9 bin 429'dan 9 bin 326'ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,7 artarak 2 bin 67 oldu. Haziranda 1867 şirket kapanmıştı.

Kapanan şirket sayısında yüzde 30 artış

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7, kapanan şirket sayısı da yüzde 30,3 artış gösterdi.

Buna göre, geçen ay hazirana kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 düşerken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6, kooperatif sayısı yüzde 24,2 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 10,7, kooperatif sayısı yüzde 25,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,7, kooperatif sayısı yüzde 133,1 yükselirken gerçek kişi ticari işletme yüzde 19,7 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 30,3, kooperatif sayısında yüzde 17,1, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,5 artış gerçekleşti.

Bayburt ve Ardahan'da şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 608 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'sini limitet şirketler, yüzde 11,8'ini anonim şirketler, yüzde 2,9'unu ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,7'si İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Temmuzda Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu yapılmadı.

Yılın 7 ayında 74 bin 726 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 270 limitet şirket, toplam sermayenin 74,3’ünü, 8 bin 721 anonim şirket ise yüzde 25,7’sini oluşturdu. Temmuzda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, hazirana göre yüzde 28,1 oranında artmıştır.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 181'i ticaret, 1381'i inşaat ve 1347'si imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 469'u inşaat, 429'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 117'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin, 717'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 284’ünün imalat, 251’inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1150'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 395'inin inşaat, 264'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Temmuzda 282 kooperatif kurulurken bunların 197'si konut yapı, 48'i işletme kooperatifi, 11'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 54'ü İran, 36'sı Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ü anonim, 871'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1023'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 349'u ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyeti, 348'i de gayrimenkul acenteleri sektöründe çalışıyor.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.