TEMMUZ MAAŞ ZAMLARI 2024: Memur, öğretmen, polis, hemşire kaç lira maaş alacak? İşte yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı günü geldi. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı netleşti.Memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zamlarını hesaplamaya başladı. "Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukat maaşları ne kadar oldu" sorusu Google başta olmak üzere arama motorlarında aratılıyor.

6 aylık enflasyon farkı: Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

İşte zamlı memur maaş tablosu...