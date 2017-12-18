Terör 84 milyar dolara mal oldu

18 Aralık 2017

Terörist saldırılar her yıl milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara neden oluyor.

2017 Küresel Terörizm Endeksi, etkinin 2016'da ikinci kez üst üste düştüğünü ortaya koydu. Buna rağmen, kayıplar geçen yıl 84 milyar dolara ulaştı.

11 Eylül saldırılarından sonraki yıllarda, özellikle Irak'ta kötüleşen güvenlik durumundan dolayı, kayıplar 2014'e kadar dalgalı bir seyir izledi ve DEAŞ'ın yükselişinin de etkisiyle aynı yıl zirve yaparak 104 milyar dolara ulaştı.

Çatışma halindeki ülkeler terörizmin en büyük ekonomik etkisini yaşıyor ve bu ülkeler çoğunlukla Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da bulunuyor. Örneğin geçen yıl Irak yüzde 24 küçülme ile en büyük ekonomik kaybını yaşarken, Afganistan da yüzde 13 küçülmüştü.