Tesis edilen güven, istikrar ve kararlılıkla sürmeli

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı ikinci yarıyılına ilişkin Ekonomi ve İstişare Toplantısı’nda iş dünyasının temsilcileri ile Ankara’da bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı’nda yapılan ve mevcut ekonomiye dair sorunların masaya yatırılıp gelecek dönem projeksiyonların çizildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi Bakanı Fatih Kacır ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. İş dünyasından 24 çatı örgüt temsilcisinin katıldığı toplantıda, her bir temsilcinin sektörleriyle ilgili sıkıntıları anlattığı ve çözüm önerilerinin dinlendiği bildirildi.

Ekonomi adına bunu “bir ilk” olarak yorumlayan iş dünyası temsilcileri, özellikle güven tesis edilmesi adına atılan bu adımı ‘şimdilik’ ikna edici bulsa da istikrar ve kararlılık istiyor. Toplantıya TOBB, DEİK, TİM, TESK, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD, TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF, BMD, PERDER, GPD, TÜRES, KONUTDER ve e-ticaret temsilcileri katıldı. Bundan sonraki süreçte de bu toplantıların belli aralıklarla tekrarlanacağı, bir sonraki toplantının Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı.

Toplantıda gündeme gelen konu başlıkları

- Fiyat istikrarı ve finansal istikrar

-Enflasyonla mücadele

-Serbest piyasa, rekabet koşulları, güçlü hukuk

-Belirsizliğin azaltılarak OVP ile öngörülebilirliğin artırılması

- Deprem harcamaları hariç, Türkiye’nin Maastrich kriteri ile yoluna devam etmesi

-Bütçedeki gelir tedbirlerin yanı sıra harcama tedbirlerinin alınması

-Kamuda daha fazla tasarruf

- Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler

- Toplumdaki vergi reformu ve doğrudan gelirlerin artırılarak sistemin sadeleşmesine yönelik beklentiler

-KOBİ’lerin finansmana erişimindeki yaşadığı güçlükler

-Krediler, uygulanan para politikaları

-Yapısal reformalar

'Enflasyonla mücadele sabır ve ısrar gerektiriyor'

Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdetYılmaz, “İthal ürünleri yurt içinde üreterek, daha fazla ihracat yaparak, sadece mal değil daha fazla hizmet ihracatı da yaparak, döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Yılmaz, dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, toplantıda zorlukların yanı sıra sürecin getirdiği fırsatların da ele alındığını söyledi. Yılmaz, kamu ve özel sektörün ortak temel hedefinin istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak olduğunu vurgulayarak, büyümeyi istikrarlı bir şekilde ve istikrarlı bir ortamda gerçekleştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Ekonomiye ilişkin hedeflere, serbest piyasanın ve rekabetin esas olduğu, güçlü işleyen bir hukuk sistemi içinde ulaşılması gerektiğine dikkati çekenYılmaz, toplantıda bu çerçevede finansal istikrar ve fiyat istikrarının önemine işaret edildiğini aktardı.

“Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı, sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da son derece kıymetli. Enflasyonla mücadele edilmesi, bunun da sabırla, ısrarla yapılması gerektiği noktasında genel bir fikir birliği olduğunu ifade edebilirim” diyen Yılmaz, belirsizliklerin azalması ve öngörülebilirliğin arttırılmasının ekonomi için son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacak Orta Vadeli Programın (OVP), ekonomideki öngörülebilirliğin artırılması yönünde önemli bir işlev göreceğini belirterek, “Enflasyonla ilgili olarak girdi maliyetlerini düşürücü, aracı maliyetlerini azaltıcı, arzı arttırıcı politikaların yine önemi üzerinde duruldu” diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Katma değerli üretim ve markalaşma desteklenecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı’na ilişkin, “Bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek” dedi.

Finansmana erişim konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in birkaç ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle yol alınacağı, bu konuda biraz daha rahatlanacağını söylediğini anlatan Baran, “İnanıyorum ki birkaç ay içerisinde, bugün konuştuğumuz konuların bir kısmını artık konuşuyor olmayacağız” dedi.

Toplantıda konuştukları en önemli konuların başında katma değerli ihracat ve markalı üretimin geldiğini belirten Baran, şunları kaydetti: “Toplantıda, markalaşmakla ilgili destekler verilmesini talep ettik ve bu önerimiz kabul edildi. Bizim üreticimizin artık yurt dışındaki markalara hizmet etmek yerine kendi markalarımızı oluşturarak kendimize hizmet etmek ve kendi karlılığımızı katma değerimizi artırmakla ilgili girişimlerde bulunacağız.

Hükümetimizin üyeleri bu girişimlere destek ve teşvik vereceklerini söylediler. Her alanda olduğu gibi tekstil ve sanayi alanında da markalaşmaya ihtiyacımız var. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek. Bu markalaşmayla ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.”

Güven tesis edilmesine önem veriliyor

stişare toplantısını ‘son derece verimli’ olarak değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya: “6 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile tüm sektörlerin güncel sorunları masaya yatırıldı. Toplantıların bundan sonrada belli aralıklarla yapılacağı ifade edildi. Kararlılık, istikrar, güven tesis edilmesine önem veriliyor. Bunlar sağlandığı takdirde Türkiye’nin üstesinden gelemeyeceği sorun yok. Buna inanıyoruz” dedi.

Kalıcı tedbirlerin alınması önemli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve zanaatkar ile tüm çalışanların haklarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ifade ederek, “Yüksek enflasyonun düşürülmesiyle ilgili alınacak tedbirler ve finansmana ulaşımdaki zorlukların giderilmesiyle ilgili sorunlar, yine aynı şekilde haksız rekabetle ilgili yapılacak düzenlemeler toplantının en önemli maddelerindendi" dedi.

Çözüm önerilerimiz dinlendi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, toplantıda her temsilcinin kendi sektöründeki sorunları dile getirdiğini kaydederek, “Toplantı verimli geçti. Hazine ve Maliye Bakanımıza KDV’yle ilgili sıkıntılarımızı, kıdem tazminatlarının enflasyona etkisi ve gıda israfını, ette Türkiye’nin artık küçükbaş hayvan üretimine dönmesi gerektiğini aktardık” dedi.