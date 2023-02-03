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TESK: EYT düzenlemesi esnaf ve sanatkarların beklentilerini karşılamadı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinin esnaf ve sanatkarların beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederek, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesine ilişkin olarak, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kur'lu çalışanlar arasında norm birliği sağlanması gerektiğini söyledi.

EYT düzenlemesiyle, esnaf ve sanatkarların beklentilerinin karşılanmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lı çalışanlar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7 bin 200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı geriye dönük borçlanmalarda çalışanlara taksit imkanı tanınmasını da istedi.

 