Tesla’ya yeni rakip: Xiaomi standart SU7’nin fiyatını duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Porsche'den alınan stil ipuçlarına sahip ve Tesla'nın Model 3'ünün altında fiyatlandırılan sportif elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. Şirket böylelikle Çin'de halihazırda rekabetin yüksek olduğu elektrikli araç pazarına girmiş oldu.

BloombergHT'nin aktardığına göre, 2 saat süren etkinlik sırasında, Xiaomi CEO'su ve Kurucusu Lei Jun, standart SU7 elektrikli otomobil modelinin 215.900 yuan (29.872,02 dolar) fiyatla satışa sunulacağını, Pro ve Maksimum versiyonlarının ise sırasıyla 245.900 yuan ve 299.900 yuan fiyatla satılacağını açıkladı. Öte yandan Jun konuşmasında, standart SU7 modelinin Tesla’nın Model 3'ünden 30 bin yuan daha ucuz olduğunun altını çizdi. Tesla'nın Model 3'ü Çin'de 245.900 yuan fiyattan başlıyor.

Ayrıca Lei, Porsche'nin Taycan ve Panamera modelleriyle karşılaştırılan SU7'nin birçok özelliğinin Tesla ve Porsche'yi geride bıraktığını söyledi.

Akıllı telefonları ve çok çeşitli uygun fiyatlı cihazlarıyla tanınan şirket, SU7 için sipariş almaya başladığını açıkladı. Diğer taraftan Pekin saatiyle (1400 GMT) ilk 27 dakika içinde 50 bin sipariş alındığı belirtildi. Standard ve Max modellerinin teslimatlarının Nisan ayının sonunda başlayacağı, Pro modellerinin teslimatlarının ise Mayıs ayının sonunda gerçekleşeceği aktarıldı.