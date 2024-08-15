Teşvik sisteminde yeni dönem: Puanlama sistemi geliyor

Türkiye’de işletmelere yönelik 165 ayrı teşvik uygulanıyor. Ancak veriler, 19 kurumun uyguladığı bu teşviklere rağmen verimli sonuçlar alınamadığını ortaya koyuyor.

Yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısında yüzde 29.6 düşüş göze çarpıyor. Ekonomi yönetimi, işte bu tabloyu değiştirmek için düğmeye bastı.

CNBC-e'nin aktardığı bilgiye göre, Ankara teşvikleri sadeleştirmek için çalışma başlattı. Buna göre, yeni dönemde hedef odaklı, daha kolay takip edilebilir ve yatırımların realize edilme oranını yukarı çekecek teşvik uygulamaları devreye alınacak.

Yakından izlenerek puanlama planlanıyor

Mevcut teşviklerin önemli bir bölümünün birleştirilmesi ya da kaldırılması, bunların yerine firmalardan gelen talepler doğrultusunda yeni teşvik unsurlarının getirilmesi ve bu teşviklerin performansının kamu tarafından yakından izlenerek puanlanması planlanıyor.

En fazla desteklenecek alanlar neler?

Bölgesel teşviklerin de gözden geçirileceği ve sonuçlarının ele alınacağı öğrenilirken, yatırım taahhütlü avans kredileri uygulamasında olduğu gibi, doğrudan yatırımı hedefleyen teşviklerin sistem içindeki ağırlığı artırılacak. Yüksek teknoloji ve kritik mineraller gibi alanlar, en fazla desteklenecek yatırım konuları olacak.

Ayrıca, yatırım ihtiyacı tespit edilen alanlarda, dünyanın önde gelen şirketleri ile temasa geçilerek aktif bir yatırıma çağırma sürecinin başlatılması da yeni dönemin öncelikleri arasında.