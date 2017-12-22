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Teşvikte tek kalemde 76 milyar lira rekoru

Kasım ayında Akkuyu Nükleer Santrali’nin 76 milyar liralık teşvik belgesiyle birlikte toplam 84 milyar 769 milyon liralık yatırımla tüm zamanların teşvik rekoru kırıldı.

Teşvikte tek kalemde 76 milyar lira rekoru
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Hüseyin GÖKÇE
ANKARA-Tek kalemde Türkiye’nin en büyük yatırımlarından birisi olan Mersin’de kurulacak Akkuyu Nükleer Santrali, teşvik belgeli yatırımlar kapsamına dahil edildi. Toplam 4 bin 800 MW elektrik enerjisi üretiminin öngörüldüğü proje için 76 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Akkuyu Nükleer Santral A.Ş. yatırım kapsamında 2 bin 764 kişi istihdam edecek ve 4 milyar 508 milyon liralık ithal makine ve teçhizat kullanacak. Akkuyu’nun eklenmesiyle birlikte Kasım ayında toplam teşvik belgeli yatırım tutarı 84 milyar 769 milyon lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Hatta bu tutar, bir çok yılın tamamında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımın üstünde.

Kasım ayında büyük ölçekli yatırımlar farklı sektörlere dağılım gösterdi. Eskişehir Şehir Hastanesi için 1 milyar 126 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Aksa Akrilik, Yalova’daki elleçleme, taşımacılık yatırımı (tevsi) için 576 milyon 460 bin liralık teşvik belgesi alırken, Mannesmann Metal Şanlıurfa’da plastik tüp, hortum üretimini öngören yeni yatırımı için 327 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Assan Liman Hatay’da elleçleme yatırımı (tevsi) için 220 milyon liralık, Ege Profil, İzmir’de PVC pencere kapı üretimi (tevsi) için 194 milyon liralık, Honda Türkiye Kocaeli’ndeki binek otomobil tesisinin modernizasyonu için 169 milyon 370 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Bu dönemde, Kale Enerji’nin Aydın’daki JES yatırımı için 130 milyon 500 bin liralık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi demiryolu taşımacılığı yatırımı için 120 milyon liralık, Alibeyres’in Balıkesir’deki RES yatırımı için 118 milyon 140 bin liralık, İstanbul Halk Ekmek Fabrikaları’nın yeni ekmek üretim tesisi için 112 milyon liralık ve FNSS Savunma’nın askeri sistemler yatırımı için 116 milyon 590 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı(TL)

Yatırım türü

Yatırım yeri

Akkuyu Nükleer Enerji

76.000.000.000

Nükleer santral

Mersin

Eskişehir Şehir Hastanesi

1.126.360.000

Hastane

Eskişehir

Aksa Akrilik

576.460.000

Elleçleme

Yalova

Mannesman Metal

327.000.000

Plastik tüp, hortum

Şanlıurfa

Assan Liman İşletmeleri

220.000,00

Elleçleme

Hatay

Ege Profil

194.000.000

PVC kapı, pencere

İzmir

Honda Türkiye A.Ş.

169.370.000

Otomobil

Kocaeli

Kale Enerji

130.500.000

JES

Aydın

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

120.000.000

Raylı taşımacılık

Eskişehir

Alibeyres

118.140.000

RES

Balıkesir

FNSS Savunma

116.590.000

Savunma sistemleri

Ankara

İstanbul Halk Ekmek

112.000.000

Ekmek üretimi

İstanbul

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