Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas: Gençler, pratik, tek porsiyonluk ve çevresel ambalaj arıyor

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Tüketici alışkanlıkların­daki değişim, ambalaj­da patik ve tek porsi­yonluk ürüne talebi artırıyor. Mobil yaşam tarzına uygun anında içecek tüketimi terci­hinin son dönemde arttığını belirten Tetra Pak Orta Avras­ya Genel Müdürü Eliseo Bar­cas, “Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve çevre bölgelerde, pratik, taşınabilir ve tek porsiyonluk ambalajla­ra yönelik talep dikkat çekici biçimde yükseliyor. Bu eğilim yalnızca ambalajın boyutuyla sınırlı değil; aynı zamanda er­gonomi, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik beklentileri­ni de kapsıyor. Tüketiciler ar­tık hem hızlı tüketim ihtiyacı­na yanıt veren hem de çevresel etkisi düşük çözümler arıyor. Tetra Pak olarak biz de tasa­rım ve teknoloji gücümüzü bu değişen beklentilere uyarlıyo­ruz” diye konuştu.

Geçen yılın Tetra Pak açı­sından hem küresel ölçekte hem de bölgesel olarak iyi geç­tiğini aktaran Barcas, “Dün­ya genelinde 12,8 milyar euro net satış tutarına ulaştık. Aynı dönemde 178 milyar adet am­balaj satışı gerçekleştirdik. Bu rakam, tüketicilerin güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi gı­da ambalajlarına olan ilgisi­nin her geçen gün arttığını net biçimde ortaya koyuyor” dedi.

Recart ürünü ile metal ve cama karşı avantaj sağlıyor

Bu doğrultuda dayanıklı kar­ton bazlı, ısıl işleme uygun gı­da ambalajları Tetra Recart ürünlerine dikkat çeken Bar­cas, yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çözümlerinden biri olan söz konusu ambalajın gelenek­sel olarak metal kutu veya cam kavanozlarda yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan raf öm­rü uzun gıda ürünleri için özel olarak geliştirdiklerini duyur­du. Bu ürünlerinin sebze, mey­ve, çorba, hazır yemek ve evcil hayvan maması gibi çok çeşit­li kategorilerde kullanılabil­diğine işaret eden Barcas, “Bu ürünümüz dayanıklılık ve ha­fifliğiyle de öne çıkıyor. Me­tal kutulara kıyasla daha hafif olduğu için taşıma, stoklama ve lojistik süreçlerinde ciddi avantajlar sağlıyor. Ambalajın kare-dikdörtgen profilli tasa­rımı, rafta ve depolama alanla­rında yerden tasarruf imkânı sunarken, üreticilere ve pera­kendecilere de maliyet ve ve­rimlilik avantajı kazandırıyor. Ayrıca, metal kutu alternatif­lerine kıyasla malzeme, lojis­tik ve karbon emisyonu açısın­dan çok daha çevreci bir çözüm sunuyor. Tetra Recart farklı ih­tiyaçlara uygun olacak şekilde çeşitli boyutlarda üretebiliyo­ruz. En küçük versiyonu 100 ml’den başlayan geniş bir ha­cim yelpazesi mevcut” açıkla­masında bulundu.

Yenilikçi kategorilerde büyümeyi hedefliyor

Ayrıca, mobil yaşam tren­diyle birlikte içime hazır kah­ve, protein bazlı sütler ve fonksiyonel içecekler gibi ka­tegorilerin de hızla büyüdü­ğüne değinen Barcas, “Tetra Pak olarak bu ürünler için özel proses çözümleri ve ambalaj formatları geliştirerek marka­ların pazara daha hızlı ve sür­dürülebilir şekilde girmesine yardımcı oluyoruz. Sonuç ola­rak, Türkiye ve bölgemizdeki tüketiciler artık pratiklik, sür­dürülebilirlik ve güvenliği ay­nı anda talep ediyor. Biz de bu beklentiyi karşılamaya devam ediyoruz. Kısacası, hem mev­cut kategorilerde derinleşme­yi hem de yenilikçi kategori­lerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz; bunu yaparken de sürdürülebilirliği tüm iş modelimizin merkezinde ko­numlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ambalaj tasarımlarına odaklandı

Şirket olarak yenilikçi, akıl­lı ve çevreye duyarlı ambalaj teknolojilerini her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini ifade eden Barcas, karton içe­cek paketleme çözümleri ile hem üreticiler hem de tüketi­ciler için işlevselliği, estetiği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yeni nesil ambalaj ta­sarımlarına odaklandıklarını bildirdi. Türkiye ve bölge pa­zarlarında özellikle süt, içecek ve sos kategorilerindeki ino­vatif çözümlerinin talep gör­meye devam ettiğini bildiren Barcas, “İzmir fabrikamızda kapasite artışı, enerji verimli­liği ve dijitalleşme yatırımla­rımız önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edecek. Hedefimiz; Türkiye’deki te­sisimizi yalnızca üretim üssü olarak değil, sürdürülebilirlik ve inovasyonun merkezlerin­den biri olarak konumlandır­mak” şeklinde konuştu