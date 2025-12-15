Google Haberler

Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas: Gençler, pratik, tek porsiyonluk ve çevresel ambalaj arıyor

Tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik ambalaj sektörünü de dönüştürüyor. Mobil yaşam tarzına uygun içecek tercihlerinin arttığını kaydeden Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas, “Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve çevre bölgelerde, taşınabilir, tek porsiyonluk ambalajlara talep dikkat çekiyor" dedi.

Tüketici alışkanlıkların­daki değişim, ambalaj­da patik ve tek porsi­yonluk ürüne talebi artırıyor. Mobil yaşam tarzına uygun anında içecek tüketimi terci­hinin son dönemde arttığını belirten Tetra Pak Orta Avras­ya Genel Müdürü Eliseo Bar­cas, “Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve çevre bölgelerde, pratik, taşınabilir ve tek porsiyonluk ambalajla­ra yönelik talep dikkat çekici biçimde yükseliyor. Bu eğilim yalnızca ambalajın boyutuyla sınırlı değil; aynı zamanda er­gonomi, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik beklentileri­ni de kapsıyor. Tüketiciler ar­tık hem hızlı tüketim ihtiyacı­na yanıt veren hem de çevresel etkisi düşük çözümler arıyor. Tetra Pak olarak biz de tasa­rım ve teknoloji gücümüzü bu değişen beklentilere uyarlıyo­ruz” diye konuştu.

Geçen yılın Tetra Pak açı­sından hem küresel ölçekte hem de bölgesel olarak iyi geç­tiğini aktaran Barcas, “Dün­ya genelinde 12,8 milyar euro net satış tutarına ulaştık. Aynı dönemde 178 milyar adet am­balaj satışı gerçekleştirdik. Bu rakam, tüketicilerin güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi gı­da ambalajlarına olan ilgisi­nin her geçen gün arttığını net biçimde ortaya koyuyor” dedi.

Recart ürünü ile metal ve cama karşı avantaj sağlıyor

Bu doğrultuda dayanıklı kar­ton bazlı, ısıl işleme uygun gı­da ambalajları Tetra Recart ürünlerine dikkat çeken Bar­cas, yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çözümlerinden biri olan söz konusu ambalajın gelenek­sel olarak metal kutu veya cam kavanozlarda yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan raf öm­rü uzun gıda ürünleri için özel olarak geliştirdiklerini duyur­du. Bu ürünlerinin sebze, mey­ve, çorba, hazır yemek ve evcil hayvan maması gibi çok çeşit­li kategorilerde kullanılabil­diğine işaret eden Barcas, “Bu ürünümüz dayanıklılık ve ha­fifliğiyle de öne çıkıyor. Me­tal kutulara kıyasla daha hafif olduğu için taşıma, stoklama ve lojistik süreçlerinde ciddi avantajlar sağlıyor. Ambalajın kare-dikdörtgen profilli tasa­rımı, rafta ve depolama alanla­rında yerden tasarruf imkânı sunarken, üreticilere ve pera­kendecilere de maliyet ve ve­rimlilik avantajı kazandırıyor. Ayrıca, metal kutu alternatif­lerine kıyasla malzeme, lojis­tik ve karbon emisyonu açısın­dan çok daha çevreci bir çözüm sunuyor. Tetra Recart farklı ih­tiyaçlara uygun olacak şekilde çeşitli boyutlarda üretebiliyo­ruz. En küçük versiyonu 100 ml’den başlayan geniş bir ha­cim yelpazesi mevcut” açıkla­masında bulundu.

Yenilikçi kategorilerde büyümeyi hedefliyor

Ayrıca, mobil yaşam tren­diyle birlikte içime hazır kah­ve, protein bazlı sütler ve fonksiyonel içecekler gibi ka­tegorilerin de hızla büyüdü­ğüne değinen Barcas, “Tetra Pak olarak bu ürünler için özel proses çözümleri ve ambalaj formatları geliştirerek marka­ların pazara daha hızlı ve sür­dürülebilir şekilde girmesine yardımcı oluyoruz. Sonuç ola­rak, Türkiye ve bölgemizdeki tüketiciler artık pratiklik, sür­dürülebilirlik ve güvenliği ay­nı anda talep ediyor. Biz de bu beklentiyi karşılamaya devam ediyoruz. Kısacası, hem mev­cut kategorilerde derinleşme­yi hem de yenilikçi kategori­lerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz; bunu yaparken de sürdürülebilirliği tüm iş modelimizin merkezinde ko­numlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ambalaj tasarımlarına odaklandı

Şirket olarak yenilikçi, akıl­lı ve çevreye duyarlı ambalaj teknolojilerini her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini ifade eden Barcas, karton içe­cek paketleme çözümleri ile hem üreticiler hem de tüketi­ciler için işlevselliği, estetiği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yeni nesil ambalaj ta­sarımlarına odaklandıklarını bildirdi. Türkiye ve bölge pa­zarlarında özellikle süt, içecek ve sos kategorilerindeki ino­vatif çözümlerinin talep gör­meye devam ettiğini bildiren Barcas, “İzmir fabrikamızda kapasite artışı, enerji verimli­liği ve dijitalleşme yatırımla­rımız önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edecek. Hedefimiz; Türkiye’deki te­sisimizi yalnızca üretim üssü olarak değil, sürdürülebilirlik ve inovasyonun merkezlerin­den biri olarak konumlandır­mak” şeklinde konuştu

