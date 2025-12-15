Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas: Gençler, pratik, tek porsiyonluk ve çevresel ambalaj arıyor
Tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik ambalaj sektörünü de dönüştürüyor. Mobil yaşam tarzına uygun içecek tercihlerinin arttığını kaydeden Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas, “Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve çevre bölgelerde, taşınabilir, tek porsiyonluk ambalajlara talep dikkat çekiyor" dedi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, ambalajda patik ve tek porsiyonluk ürüne talebi artırıyor. Mobil yaşam tarzına uygun anında içecek tüketimi tercihinin son dönemde arttığını belirten Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas, “Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve çevre bölgelerde, pratik, taşınabilir ve tek porsiyonluk ambalajlara yönelik talep dikkat çekici biçimde yükseliyor. Bu eğilim yalnızca ambalajın boyutuyla sınırlı değil; aynı zamanda ergonomi, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik beklentilerini de kapsıyor. Tüketiciler artık hem hızlı tüketim ihtiyacına yanıt veren hem de çevresel etkisi düşük çözümler arıyor. Tetra Pak olarak biz de tasarım ve teknoloji gücümüzü bu değişen beklentilere uyarlıyoruz” diye konuştu.
Geçen yılın Tetra Pak açısından hem küresel ölçekte hem de bölgesel olarak iyi geçtiğini aktaran Barcas, “Dünya genelinde 12,8 milyar euro net satış tutarına ulaştık. Aynı dönemde 178 milyar adet ambalaj satışı gerçekleştirdik. Bu rakam, tüketicilerin güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi gıda ambalajlarına olan ilgisinin her geçen gün arttığını net biçimde ortaya koyuyor” dedi.
Recart ürünü ile metal ve cama karşı avantaj sağlıyor
Bu doğrultuda dayanıklı karton bazlı, ısıl işleme uygun gıda ambalajları Tetra Recart ürünlerine dikkat çeken Barcas, yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çözümlerinden biri olan söz konusu ambalajın geleneksel olarak metal kutu veya cam kavanozlarda yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan raf ömrü uzun gıda ürünleri için özel olarak geliştirdiklerini duyurdu. Bu ürünlerinin sebze, meyve, çorba, hazır yemek ve evcil hayvan maması gibi çok çeşitli kategorilerde kullanılabildiğine işaret eden Barcas, “Bu ürünümüz dayanıklılık ve hafifliğiyle de öne çıkıyor. Metal kutulara kıyasla daha hafif olduğu için taşıma, stoklama ve lojistik süreçlerinde ciddi avantajlar sağlıyor. Ambalajın kare-dikdörtgen profilli tasarımı, rafta ve depolama alanlarında yerden tasarruf imkânı sunarken, üreticilere ve perakendecilere de maliyet ve verimlilik avantajı kazandırıyor. Ayrıca, metal kutu alternatiflerine kıyasla malzeme, lojistik ve karbon emisyonu açısından çok daha çevreci bir çözüm sunuyor. Tetra Recart farklı ihtiyaçlara uygun olacak şekilde çeşitli boyutlarda üretebiliyoruz. En küçük versiyonu 100 ml’den başlayan geniş bir hacim yelpazesi mevcut” açıklamasında bulundu.
Yenilikçi kategorilerde büyümeyi hedefliyor
Ayrıca, mobil yaşam trendiyle birlikte içime hazır kahve, protein bazlı sütler ve fonksiyonel içecekler gibi kategorilerin de hızla büyüdüğüne değinen Barcas, “Tetra Pak olarak bu ürünler için özel proses çözümleri ve ambalaj formatları geliştirerek markaların pazara daha hızlı ve sürdürülebilir şekilde girmesine yardımcı oluyoruz. Sonuç olarak, Türkiye ve bölgemizdeki tüketiciler artık pratiklik, sürdürülebilirlik ve güvenliği aynı anda talep ediyor. Biz de bu beklentiyi karşılamaya devam ediyoruz. Kısacası, hem mevcut kategorilerde derinleşmeyi hem de yenilikçi kategorilerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz; bunu yaparken de sürdürülebilirliği tüm iş modelimizin merkezinde konumlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni nesil ambalaj tasarımlarına odaklandı
Şirket olarak yenilikçi, akıllı ve çevreye duyarlı ambalaj teknolojilerini her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini ifade eden Barcas, karton içecek paketleme çözümleri ile hem üreticiler hem de tüketiciler için işlevselliği, estetiği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yeni nesil ambalaj tasarımlarına odaklandıklarını bildirdi. Türkiye ve bölge pazarlarında özellikle süt, içecek ve sos kategorilerindeki inovatif çözümlerinin talep görmeye devam ettiğini bildiren Barcas, “İzmir fabrikamızda kapasite artışı, enerji verimliliği ve dijitalleşme yatırımlarımız önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edecek. Hedefimiz; Türkiye’deki tesisimizi yalnızca üretim üssü olarak değil, sürdürülebilirlik ve inovasyonun merkezlerinden biri olarak konumlandırmak” şeklinde konuştu