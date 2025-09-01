TFF ile Ray Sigorta arasında 3 yıllık ana sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımların ana sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma yapıldı.

İmza töreni, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, A Milli Kadın Takımı kaptanı Didem Karagenç ve çok sayıda davetli katıldı.

Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra gruptan çıkacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımlar için önemli bir iş birliğine imza atıldığını belirterek, “Ray Sigorta, 3 yıl boyunca kadın ve erkek milli takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenecek. Türkiye yeniden milli takım etrafında kenetlendi. 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önce Gürcistan, sonra da İspanya ile önemli maçlara çıkacağız. Hedefimiz belli, 24 yıl sonra gruptan çıkarak hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.

Koray Erdoğan: Milli takımın bütün sigorta ihtiyaçlarını karşılayacağız

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Ray Sigorta 67 yıldır bu topraklara güven veren köklü bir şirket. 3 yıl boyunca federasyonumuzun bütün sigorta ihtiyaçları Ray Sigorta tarafından karşılanacak. Milli takıma sponsor olmak, sadece bir iş birliği değil; ülkemizin değerlerine sahip çıkmak, gençlere ilham vermek ve sporun birleştirici özelliğini geleceğe taşımaktır” diye konuştu.

Kıragası: Kadın futbolu Everest noktasını arıyor

A Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun hızlı yükselişine dikkat çekerek, “Son 5 yılda önemli ilerleme kaydettik. Kendi Everest noktamıza ulaşmak için gerekli motivasyonu sağladık. Ray Sigorta’nın desteğiyle saha dışındaki riskleri de bertaraf etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Montella: Sigorta bir koruma ve dayanaktır

A Milli Erkek Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sponsorluk anlaşmasından memnuniyetini dile getirerek, “Ray Sigorta gibi uluslararası bir şirketle yol yürümek bizi mutlu ediyor. Sigorta bir koruma ve dayanaktır. Uzun zamandır Dünya Kupası’nda yokuz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Gürcistan ve İspanya maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Montella, sigortaya olan kişisel ilgisine de değinerek, “Futbolculuk kariyerimde 13 ameliyat geçirdim, sigorta sayesinde korundum. Milli takımı da aynı şekilde sigorta altına almak önemli” sözlerini ekledi.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.