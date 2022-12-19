THY, 2.600 yeni kabin memuru ve 1.200 pilot alacak

Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek,"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz” dedi.