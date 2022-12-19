THY, 2.600 yeni kabin memuru ve 1.200 pilot alacak
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2.600 yeni kabin memuru ve 1.200 yeni pilot alacaklarını ifade etti.
Bilal Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek,"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz” dedi.