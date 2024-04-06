THY'den yeni şirket: KAP'a açıklama yapıldı

Türk Hava Yolları (THY), yeni bir şirket kurulması kararı aldı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, THY’nin tamamına sahip olacağı yeni şirket, İstanbul il sınırları içinde ‘THY Spor A.Ş.’ adıyla veya belirlenecek başka bir ticari unvan altında faaliyet gösterecek.

Şirket, 1 milyon lira nakit sermayeyle anonim şirket statüsünde kurulacak.

Bu adım, şirketin spor alanındaki varlığını güçlendirmeyi ve rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlıyor.