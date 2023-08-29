Ticaret Bakanı Bolat, iş insanlarıyla birlikte Irak’a gidiyor

Ziyaretin gündeminde ise, iki ülke arasındaki ticari bağların kuvvetlendirilmesi ve Türk firmalarının Irak’taki rolünün güçlendirilmesi var. Bolat, ziyaret çerçevesinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek.

Yuvarlak masa toplantısı yapılacak

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi, İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile ikili görüşmelerde bulunacak olan Bolat, iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirecek. Irak'a ihracat 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 13,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı yıl Irak'tan ithalat yüzde 24 artışla 10,4 milyar dolar olurken ticaret hacmi 24,2 milyar doları buldu. İkili ticaret hacmi ve Irak'a ihracata ilişkin rakamlar, rekor niteliği taşıyor.

Bu arada Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El-Harif'le görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bolat, “Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız" ifadelerini kullandı.