  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanı Muş'tan firmalara asgari ücret uyarısı
Takip Et

Ticaret Bakanı Muş'tan firmalara asgari ücret uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık" ifadesini kullandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Akşener: Asgari ücret tekrar açlık sınırı altına düşecek, düzenli güncelleme yapılması gerekiyorAkşener: Asgari ücret tekrar açlık sınırı altına düşecek, düzenli güncelleme yapılması gerekiyorGündem

 

Bakan Bilgin asgari ücretin dolar karşılığını paylaştı: Cumhuriyet tarihinin en yükseğiBakan Bilgin asgari ücretin dolar karşılığını paylaştı: Cumhuriyet tarihinin en yükseğiEkonomi

 