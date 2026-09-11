Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyatın faturası ağır oldu

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ocak-ağustos döneminde piyasa denetimleri kapsamında 321 bin 911 firma ve 39 milyon 243 bin 67 ürünü inceledi. Kontroller sonucunda toplam 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Yılın ilk sekiz ayına ilişkin verileri paylaşan Bakanlık, denetimlerin vatandaşların ekonomik refahını, iç piyasadaki istikrarı ve arz-talep dengesini olumsuz etkileyebilecek uygulamaların önlenmesi amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Fahiş fiyat uygulamalarına yaklaşık 400 milyon lira ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik denetimlerde 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişiyi kontrol etti. Aykırılık tespit edilen 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin lira ceza kesildi.

Bu kapsamda fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle 399 milyon 546 bin lira, otomotiv sektöründe 142 milyon 630 bin lira, emlak sektöründe 39 milyon 28 bin lira ve kuyum sektöründe 13 milyon 122 bin lira idari para cezası verildi.

Ticari elektronik iletiler, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin kontrollerde uygulanan cezaların tutarı ise 91 milyon 842 bin lira oldu.

Tüketici sözleşmeleri ve reklamlara yönelik denetimler

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 85 milyon tüketicinin günlük yaşamını ilgilendiren sözleşmeler, reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

İlk sekiz ayda 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişinin incelendiği bu kontrollerde, aykırı eylemleri belirlenen 1342 gerçek ve tüzel kişiye toplam 771 milyon 93 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelikler, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket turlar ve devre tatil sözleşmelerindeki ihlaller nedeniyle 540 milyon 144 bin lira ceza kesildi. Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik cezalar 218 milyon 478 bin liraya, ürün güvenliği denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara ilişkin cezalar ise 12 milyon 471 bin liraya ulaştı.

İl müdürlüklerinden 777,6 milyon liralık ceza

Ticaret il müdürlüklerinin yürüttüğü denetimlerde 229 bin 643 firma kontrol edildi. Mevzuata aykırılık belirlenen 47 bin 474 firmaya toplam 777 milyon 631 bin lira idari para cezası verildi.

İstanbul'da aykırılık tespit edilen 123 bin 759 ürün için uygulanan ceza tutarı 578 milyon 534 bin lira oldu. İncelenen ürün sayısı Ankara'da 14 milyon 514 bin 943, İstanbul'da 5 milyon 151 bin 297 ve Antalya'da 4 milyon 425 bin 23 olarak kaydedildi.

Merkez ve taşra teşkilatının kontrolleri

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının iç ticarete ilişkin denetimleri kapsamında 39 bin 758 firma ile 4 milyon 964 bin 776 ürün incelendi. İş ve işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunan 8 bin 951 işletmeye toplam 366 milyon 584 bin lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu'ndan 19,7 milyar liralık yaptırım

Rekabet Kurumu da 2026'nın ilk sekiz ayında 248 firmaya toplam 19 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesti. Bu firmalar arasında başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ile gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yer aldı.

Kurum, 2025 yılında ise 227 firmaya toplam 13 milyar 230 milyon 770 bin lira idari para cezası uygulamıştı.