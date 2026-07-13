Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kuru soğanda vergi düzenlemesi

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Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda arz güvenliğinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla uygulanan gümrük vergisinin geçici olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere yüzde 5 olarak uygulanacak.

Amaç arz güvenliği ve fiyat istikrarı

Açıklamada, piyasalardaki spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alındığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında görülen aşırı yağışların kuru soğan hasadını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Bakanlık, hasadın üretici bölgelerde kademeli olarak sürmesi nedeniyle piyasadaki arzın desteklenmesi ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanması için gümrük vergisinin geçici süreyle yüzde 5'e indirildiğini bildirdi.

1 Eylül'de yeniden yüzde 49,5 olacak

Düzenlemenin, yeni sezon ürünlerinin piyasaya yoğun şekilde girmesinin beklendiği 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla uygulamanın 1 Eylül 2026 itibarıyla sona ereceği ve ithalatta yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisinin yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte arz-talep dengesini ve fiyat hareketlerini izlemeyi sürdüreceğini açıkladı.

Üretici ve tüketicinin birlikte gözetileceği vurgulanırken, piyasa koşullarına göre gerekli düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceği ifade edildi.