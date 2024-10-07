Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fırınlar mercek altına alındı!

İstanbul'daki 26 ilçede fırınlar eş zamanlı olarak denetlendi. Hafta sonuna kadar 39 ilçede daha sürecek denetimlerde ekmek fırınlarının tarifeye uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

Cezası 1 milyona kadar çıkıyor!

İncelemelerde etiket bulunmayan her ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

'Haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyecek'

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, ekmeğe yönelik haksız fiyat artışlarına izin verilmeyeceğini, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte, ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."