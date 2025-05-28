Ticaret Bakanlığı yumurtaya muafiyet düzenlemesi getirdi

2024 yılının son çeyreğinde etkili olan kuş gribi salgını, yumurta üretimini ciddi oranda düşürmüş, bu durum iç piyasada fiyat baskısı yaratmıştı. Artan iç talebi karşılayarak fiyat istikrarını sağlamak amacıyla, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 0,50 ABD Doları tutarında DFİF kesintisi uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak piyasada fiyat artışlarının sürmesi üzerine, söz konusu kesinti 25 Mart 2025 tarihli ve 9693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1,5 ABD Doları/Kg seviyesine çıkarıldı.

Son dönemde arzın tekrar artış göstermesi, özellikle 53 gram altı “small” yumurtalara yönelik iç talebin zayıf kalması ve organik yumurta ihracatına dair sektör taleplerinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir adım attı. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar hükümleri kapsamında bazı ihracatlara muafiyet getirildi.

Muafiyet kapsamında olan kurum ve amaçlar:

* Türk Silahlı Kuvvetleri,

* Dış Temsilcilikler,

* İnsani Yardım Amaçlı İhracatlar.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatları, fon kesintisinden muaf tutulacak. İlgili düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanı Kararı, 32913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde de ilgili kurumlarla iş birliği içinde; gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak, spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini belirtti.