Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracatçılara özel rehber

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den yurtdışına satış yapan ihracatçılara yön gösterecek E-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi'ni yayınladı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamlı rehber, küresel ticaret dinamiklerini göz önünde bulundurarak Türk ihracatçılarının stratejik olarak desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

Rehber, 2024 yılı için özellikle “Uzak Ülkeler Stratejisi” doğrultusunda hedeflenen pazarlar için güncellenip genişletildi. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan rehber, ihracatçılara potansiyel pazar bilgileri ve ülke bazında gümrük prosedürleri gibi konularda detaylı bir içerik sunuyor.

Rehberin içeriği: E-ihracat pazarları ve ülke gümrük uygulamaları

İki ana bölümden oluşan rehber, ilk olarak “E-İhracat Pazarları” başlığı altında sosyo-ekonomik analizler, ödeme sistemleri, e-ticaret mevzuatı, sosyal medya trendleri ve hızlı kargo altyapısı gibi e-ihracat için kritik konularda strateji geliştirme bilgileri sağlıyor.

İkinci bölüm olan “Ülke Gümrük Uygulamaları” ise sınır ötesi ticarette karşılaşılan temel prosedürlerden ülkeye özgü vergi politikaları, ithalat yasakları, muafiyetler ve zorunlu belgeler gibi ayrıntılara yer vererek ihracatçıların gümrük süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

"Küresel ticarette daha güçlü bir pozisyon elde etmeye katkı sağlayacak"

Ticaret Bakanlığı, hazırlanan rehberin iş dünyası ve ilgili tüm paydaşlar için değerli bir kaynak olduğunu belirterek, “Bu rehber, firmalarımızın yeni pazarlara giriş süreçlerini hızlandırarak bu pazarlarda sürdürülebilir bir büyüme yakalamalarına katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, e-ihracat alanında verilen desteklerin, Türkiye’nin küresel ticarette daha güçlü bir pozisyon elde etmesi için kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık, rehberin iş dünyası ve karar alıcılar için pratik bir bilgi kaynağı olacağına inanarak, e-ihracatçıların küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.