Ticaret Bakanlığı’ndan emlak sektörüne yeni düzenleme: Fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara sıkı denetim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği ve piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine idari yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

30 Mayıs 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin, genel ekonomik verilerle örtüşmeyen ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yapmalarının yasaklandığı açıklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin, bu tür ilanlara aracılık etmelerinin de yasak kapsamına alındığı ifade edildi.

Yapılan düzenleme ile artık sadece emlak işletmeleri değil, internet ilanlarında yer alan taşınmazların malikleri de haksız fiyat artışı nedeniyle idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni mevzuatla birlikte sektörde fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkânı sağlandığını vurgularken, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve şeffaf, dengeli bir piyasa yapısının tesisi için kararlılıkla adım atılmaya devam edileceğini belirtti.