Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı reklamlara 218 milyon TL'lik ceza

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 2026 yılı içinde toplam 218 milyon 478 bin 14 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Reklam Kurulu, yılın başından bu yana yaklaşık 26 bin başvuruyu değerlendirdi.

Reklam Kurulu'nun 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen 372'nci toplantısında 105 dosya ele alındı. Bunlardan 87'sinin mevzuata aykırı olduğu belirlenirken ilgili kişi ve şirketler hakkında toplam 32 milyon 683 bin 631 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda tüketici yorumlarının gerekçesiz biçimde yayımlanmaması, çevrim içi yemek siparişi platformlarında sahte işletme bilgileri kullanılması ve ürün ambalajlarında yanıltıcı görsellere yer verilmesi gibi uygulamalar değerlendirildi.

Olumlu tüketici yorumunu yayımlamayan şirkete ceza

Kurulun incelediği dosyalardan birinde, satın alınan ürüne ilişkin tüketici yorumunun somut bir açıklama yapılmadan, şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle internet sitesinde yayımlanmadığı tespit edildi.

Yorumun içeriği değiştirilmeden farklı bir değerlendirme kategorisinde paylaşılması mümkün olmasına rağmen yüksek memnuniyet içeren yorumun yayımlanmaması, haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. İlgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Tek restoran için çok sayıda sahte işletme oluşturuldu

Bir başka incelemede, fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çevrim içi yemek siparişi platformlarında farklı işletme adları ve sahte adreslerin kullanıldığı belirlendi.

Bu yöntemle tüketicilerde birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği izlenimi oluşturulduğu kaydedildi. Uygulamanın ayrıca üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicileri yanılttığı, haksız rekabete yol açtığı sonucuna varıldı. Dosya kapsamında iki şirket hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Ambalajdaki görseller ürün içeriğini yansıtmadı

Kurul, "çerez tatlısı" adıyla satılan bir ürünün ambalajında fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin belirgin şekilde öne çıkarıldığını da tespit etti.

Ürünün içeriğinde yüzde 4 fındık, yüzde 3 Antep fıstığı ve yüzde 3 kayısı çekirdeği bulunmasına karşılık yer fıstığının payının yüzde 49,5 olduğu belirlendi. Buna rağmen yer fıstığına ambalajdaki görsel sunumda yer verilmediği bildirildi.

Düşük oranlı bileşenlerin ambalaj tasarımında ön plana çıkarılmasının, ürünün içeriği ve bileşen oranları konusunda tüketicilerde gerçeğe aykırı bir algı oluşturabileceği değerlendirilerek uygulama hakkında idari para cezası kararı verildi.