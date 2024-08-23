Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İş yeri dışındaki sözleşmelerin kapsamı genişletildi

Ticaret Bakanlığı iş yeri dışındaki sözleşmelerin kapsamını genişletti. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satıcı veya sağlayıcı olarak ifade edilen mal veya hizmet sağlayıcılar ile tüketici arasında akdedilen iş yeri dışında kurulan sözleşmelerin kapsamı genişledi.

Uygulama 1 Ocak 2025'te başlayacak

Kapsama, AVM'lerde yapılan satışlar, temizlik hizmetleri, ile bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın eğlence veya dinlenme amacıyla değerlendirilmesi hizmetleri de eklendi. Uygulama 1 Ocak 2025'te başlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğinde değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, mal veya hizmet bedeli 250 TL'yi aşmayan satışlar da iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlar kapsamında olacak. Bu sınır daha önce 30 TL olarak uygulanıyordu.

Düzenlemeye göre, tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce; cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulü, cayma hakkının kaybedileceği durumlarda hangi koşullarda bu hakkın kaybedileceği, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağı konularında satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olacak.

Cayma hakkı da düzenlendi

Yeni düzenlemeyle, maddi ortamda sunulan dijital içerik satışlarında da cayma hakkı kullanılabilesine hükmedildi. Satıcı ve sağlayıcının cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer konulardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeleri 3 yıl boyunca saklamak zorunluluğu da kaldırıldı.

Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarda, sözleşme ile cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer yükümlülüklere dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin 3 yıl boyunca saklanmasından doğrudan satış şirketleri sorumlu olacak.

Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin şikayetlerini iletmesi için standart iletişim bilgilerini yanı sıra farklı bir iletişim bilgisi var ise buna ilişkin bilgiye de söz konusu sözleşmelerde yer vermesi gerekiyor.

Sözleşmelerde ayrıca, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda "Bu sözleşmede cayma hakkımı kullanamayacağımın farkındayım." ve cayma hakkının kaybedileceği durumlarda "Bu sözleşmeye konu malın ambalajının veya koruyucu unsurlarının açılması halinde cayma hakkımı kaybedeceğimin farkındayım." ibareleri de yer alacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, geçerlilik süresi 1 Nisan 2025 tarihinden sonra devam eden iş yeri dışında satış yetki belgelerinin bu tarihe kadar yenilenmesi zorunlu tutuldu.