Ticaretin güçlendirilmesi için bütçeden 43 milyar lira ayrılacak

Türkiye’de ihracatın desteklenmesi ve ti­caretin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek Tica­retin Düzenlenmesi, Gelişti­rilmesi ve Kolaylaştırılması Programı için 2025 yılı bütçe­sinden 43 milyar lira ödenek ayrılması planlanıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden yapılan derlemeye göre, Türkiye’de ihracatın desteklenmesi ile ihraç ürünlerin ülke ve pazar­larının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma faaliyet­leri devam ediyor.

Bu kapsam­da, Ar-Ge ve teknoloji geliş­tirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve dışı uluslararası fuarlara ka­tılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programı uy­gulanıyor. Ayrıca hizmet ih­racatı sektörlerine sağlanan devlet desteklerinin sürdü­rülmesine ve katma değerli hizmet ihracatının geliştiril­mesine öncelik veriliyor.

Türk markalarının ulusla­rarası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen Turquality Programı kapsa­mında desteklenen firmala­rın artırılmasına yönelik tica­ret ve alım heyeti sayılarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede yürütülecek Ticaretin Düzenlenmesi, Ge­liştirilmesi ve Kolaylaştırıl­ması Programı’na göre, hiz­met ihracatına yönelik des­teklenecek firma sayısının yılsonunda 25 bine, gelecek yıl da 28 bine ulaşması öngö­rülüyor.

Hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında des­teklenen ve geçen yıl 84 olan marka sayısı, bu yılın sonun­da 95’e yükseltilecek. Sayının 2025’te 100’e çıkartılması he­defleniyor. Mal ihracatına yö­nelik aynı programlar özelin­de yılsonunda 320, 2025’te ise 330 markanın desteklenmesi amaçlanıyor.

250 şirket yeşil mutabakat için desteklenecek

Orta ve yüksek teknoloji­li ürün ihracatının imalat sa­nayi ihracatı içindeki payını artırmak da programın hedef­leri arasında yer alıyor. Bu­na göre, söz konusu ürünle­rin ihracattaki payının yılso­nunda yüzde 40,5’e, gelecek yıl da yüzde 42’ye çıkarılması amaçlanıyor.

Programda, Türkiye’deki şirketlerin özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmele­rin çevresel sürdürülebilir­lik, düşük karbonlu üretim ve enerji verimliliği gibi konu­larda uyum kapasitelerini ar­tırmayı hedefleyen ‘Yeşil Mu­tabakata Uyum Projesi Des­teği’ de öne çıkıyor. Bu destek kapsamına alınan şirket sa­yısının yılsonunda 50’ye, 2025’te 250’ye çıkarılması planlanıyor.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetle­ri sektörün dünya pazarın­dan aldığı payın ise bu yılso­nu ve gelecek yıl için yüzde 4,5 olması hedefleniyor. Ayrı­ca yurt dışı müteahhitlik hiz­metleri iş hacminin yılsonun­da 26 milyar dolar olması bek­lenirken, gelecek yıl 30 milyar dolarlık hacim öngörülüyor. Yurt dışı teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün yıllık proje tutarının da yılsonunda 210 milyon dolar olması he­defleniyor. Söz konusu tuta­rın 2025’te 225 milyon dolara ulaşması amaçlanıyor.

Etkin dış ticaret politikasına devam edilecek

Programla etkin dış ticaret politikalarının sürdürülmesi de planlanıyor. Buna göre, itha­latta korunma önlemleri, ön­lemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem, damping ve süb­vansiyon soruşturmaları sayı­larının artırılması öngörülü­yor. Gelişen teknolojiyle birlik­te uluslararası ticaretin önemli ayağını oluşturan elektronik ihracatın toplam ihracat için­deki payının yılsonunda yüzde 3,3’e, gelecek yıl yüzde 5’e yük­seltilmesi hedefleniyor.

KOOP-DES kapsamında 190 kooperatife destek

İç ticarete yönelik ekono­mik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenle­melerin yapılması, esnaf ve sanatkarlar ile koope­ratifçiliğin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalış­maların devam ettirilmesi de diğer hedefler arasın­da yer alıyor. Bu kapsam­da e-ticaret işlem hacminin yılsonunda 3,4 trilyon lira, 2025’te ise 5,7 trilyon lira olması öngörülürken, e-ti­caretin genel ticaret için­deki payının 2024 sonunda yüzde 21,5, gelecek yıl yüz­de 23 olması hedefleniyor. Kadın kooperatif sayısı­nın ise yılsonunda 1150’ye, 2025’te 1200’ye ulaşması planlanıyor. Kooperatifle­rin Desteklenmesi Progra­mı (KOOP-DES) kapsamın­da sağlanan desteklerden yılsonunda 155, 2025’te ise 190 kooperatifin yararlan­ması amaçlanıyor.