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Ticaretin güçlendirilmesi için bütçeden 43 milyar lira ayrılacak

Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı için 2025 bütçesinden 43 milyar lira ödenek ayrılması planlanıyor. Hizmet ihracatına yönelik desteklenecek firma sayısının yılsonunda 25 bine, gelecek yıl da 28 bine ulaşması öngörülüyor. Turquality ve marka programları kapsamındaki 84 marka sayısı ise yıl sonunda 95’e yükseltilecek.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’de ihracatın desteklenmesi ve ti­caretin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek Tica­retin Düzenlenmesi, Gelişti­rilmesi ve Kolaylaştırılması Programı için 2025 yılı bütçe­sinden 43 milyar lira ödenek ayrılması planlanıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden yapılan derlemeye göre, Türkiye’de ihracatın desteklenmesi ile ihraç ürünlerin ülke ve pazar­larının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma faaliyet­leri devam ediyor.

Bu kapsam­da, Ar-Ge ve teknoloji geliş­tirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve dışı uluslararası fuarlara ka­tılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programı uy­gulanıyor. Ayrıca hizmet ih­racatı sektörlerine sağlanan devlet desteklerinin sürdü­rülmesine ve katma değerli hizmet ihracatının geliştiril­mesine öncelik veriliyor.

Türk markalarının ulusla­rarası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen Turquality Programı kapsa­mında desteklenen firmala­rın artırılmasına yönelik tica­ret ve alım heyeti sayılarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede yürütülecek Ticaretin Düzenlenmesi, Ge­liştirilmesi ve Kolaylaştırıl­ması Programı’na göre, hiz­met ihracatına yönelik des­teklenecek firma sayısının yılsonunda 25 bine, gelecek yıl da 28 bine ulaşması öngö­rülüyor.

Hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında des­teklenen ve geçen yıl 84 olan marka sayısı, bu yılın sonun­da 95’e yükseltilecek. Sayının 2025’te 100’e çıkartılması he­defleniyor. Mal ihracatına yö­nelik aynı programlar özelin­de yılsonunda 320, 2025’te ise 330 markanın desteklenmesi amaçlanıyor.

250 şirket yeşil mutabakat için desteklenecek

Orta ve yüksek teknoloji­li ürün ihracatının imalat sa­nayi ihracatı içindeki payını artırmak da programın hedef­leri arasında yer alıyor. Bu­na göre, söz konusu ürünle­rin ihracattaki payının yılso­nunda yüzde 40,5’e, gelecek yıl da yüzde 42’ye çıkarılması amaçlanıyor.

Programda, Türkiye’deki şirketlerin özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmele­rin çevresel sürdürülebilir­lik, düşük karbonlu üretim ve enerji verimliliği gibi konu­larda uyum kapasitelerini ar­tırmayı hedefleyen ‘Yeşil Mu­tabakata Uyum Projesi Des­teği’ de öne çıkıyor. Bu destek kapsamına alınan şirket sa­yısının yılsonunda 50’ye, 2025’te 250’ye çıkarılması planlanıyor.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetle­ri sektörün dünya pazarın­dan aldığı payın ise bu yılso­nu ve gelecek yıl için yüzde 4,5 olması hedefleniyor. Ayrı­ca yurt dışı müteahhitlik hiz­metleri iş hacminin yılsonun­da 26 milyar dolar olması bek­lenirken, gelecek yıl 30 milyar dolarlık hacim öngörülüyor. Yurt dışı teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün yıllık proje tutarının da yılsonunda 210 milyon dolar olması he­defleniyor. Söz konusu tuta­rın 2025’te 225 milyon dolara ulaşması amaçlanıyor.

Etkin dış ticaret politikasına devam edilecek

Programla etkin dış ticaret politikalarının sürdürülmesi de planlanıyor. Buna göre, itha­latta korunma önlemleri, ön­lemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem, damping ve süb­vansiyon soruşturmaları sayı­larının artırılması öngörülü­yor. Gelişen teknolojiyle birlik­te uluslararası ticaretin önemli ayağını oluşturan elektronik ihracatın toplam ihracat için­deki payının yılsonunda yüzde 3,3’e, gelecek yıl yüzde 5’e yük­seltilmesi hedefleniyor.

KOOP-DES kapsamında 190 kooperatife destek

İç ticarete yönelik ekono­mik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenle­melerin yapılması, esnaf ve sanatkarlar ile koope­ratifçiliğin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalış­maların devam ettirilmesi de diğer hedefler arasın­da yer alıyor. Bu kapsam­da e-ticaret işlem hacminin yılsonunda 3,4 trilyon lira, 2025’te ise 5,7 trilyon lira olması öngörülürken, e-ti­caretin genel ticaret için­deki payının 2024 sonunda yüzde 21,5, gelecek yıl yüz­de 23 olması hedefleniyor. Kadın kooperatif sayısı­nın ise yılsonunda 1150’ye, 2025’te 1200’ye ulaşması planlanıyor. Kooperatifle­rin Desteklenmesi Progra­mı (KOOP-DES) kapsamın­da sağlanan desteklerden yılsonunda 155, 2025’te ise 190 kooperatifin yararlan­ması amaçlanıyor.