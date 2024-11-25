Ticarette dev adım: Birleşik Krallık ile STA güncellenecek

Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde yeni bir döneme giren Türkiye, diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecek. Bölge ülkeleri ile dış ticaret hacmini artıracak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2025 yılı içerisinde Tanzanya ile 3’üncü dönem, Nijerya ile 6’ncı dönem, Moritanya ile 1’inci dönem, Kongo ile 4’üncü dönem, Çad ile 2’nci dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları yapılacak. Ayrıca, kıta ülkelerinin temsilcileriyle Türkiye-Afrika 5’inci Ekonomi ve İş Forumu gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra Afrika ülkeleriyle üst düzey ikili ve karşılıklı ziyaretler de devam edecek.

Maldivler ile Tercihli Ticaret Anlaşması

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin tercihli ticaret ağını güçlendirmeye, yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere etmeye ve yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalar da yapacak. Bu kapsamda, öncelikle Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe giriş süreci tamamlanacak.

Birleşik Krallık ile STA güncellenecek

Öte yandan Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Güncelleme Müzakereleri, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) STA Müzakereleri ve Türkiye-Japonya STA Müzakereleri sürdürülecek. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında belirlenen ülkeler ile mal ve hizmet ticareti ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına devam edilecek. Bu çerçevede fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılacak.