Ticarette satışlar geriledi, perakende yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin "Ticaret Satış Hacim Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Ticaret satış hacmi hem yıllık hem aylık bazda gerilerken, perakende satışlarda her iki dönemde de artış kaydedildi.

Yıllık bazda perakende satışlar yüzde 10,4 arttı

Verilere göre, temmuzda toplam ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Alt sektörlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 9,8, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 4,2 geriledi.

Perakende ticaret satış hacminde ise yüzde 10,4 artış gerçekleşti.

Aylık düşüşte toptan ticaret öne çıktı

Bir önceki ayla karşılaştırıldığında toplam ticaret satış hacmi yüzde 2,5 düştü.

Bu dönemde toptan ticaret satış hacmindeki azalış yüzde 4,5 oldu.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi aylık yüzde 0,9 yükselirken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.