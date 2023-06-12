TİSK'ten asgari ücret mesajı: Bayramdan önce tamamlanmasını bekliyoruz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol şunları söyledi:

- Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

- Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım.

- İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli.

- Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmıyor. Bu uygulamanın güncellenerek devam etmesini istiyoruz.

- İstihdamı aksatmayacak, çalışanın ve işverenin beklentisini karşılayacak bir rakam belirlemeye gayret edeceğiz.