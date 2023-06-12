TİSK'ten asgari ücret mesajı: Bayramdan önce tamamlanmasını bekliyoruz
TİSK Genel başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete uygulanacak ara zam ile ilgili olarak, "Hızlı bir şekilde 3’lü mutabakatla sorunun çözümünü bekliyoruz. İşçi ve işverenin razı olduğu kamunun önderliğinde bayramdan önce sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol şunları söyledi:
- Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.
- Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım.
- İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli.
- Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmıyor. Bu uygulamanın güncellenerek devam etmesini istiyoruz.
- İstihdamı aksatmayacak, çalışanın ve işverenin beklentisini karşılayacak bir rakam belirlemeye gayret edeceğiz.