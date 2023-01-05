TL ile 129 milyarlık ihracat

Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de geçen yıl yükseliş eğilimini sürdürdü.

Geçen yılın tamamında Türk lirasıyla ihracat, önceki yıla göre yüzde 93 artarak 129 milyar 91 milyon lira oldu. İthalat ise bu dönemde 269 milyar 277 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret bir önceki yıla göre yüzde 118 Bölgeden geçen yıl 136 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 5 artarak 398 milyar liraya çıktı.