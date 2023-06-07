TL ile dış ticaret hacmi yüzde 139 arttı

Türk Lirası’yla dış ticaret de Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi. Türk Lirası’yla ihracat mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artarak 16 milyar 366 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat tutarı 49 milyar 422 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 65 milyar 788 milyon liraya ulaştı. Türk Lirası’yla ihracat ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 90,6 artarak 77 milyar 658 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 209 milyar 401 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında Türk Lirası’yla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artışla 287 milyar 59 milyon lira olarak hesaplandı. Öte yandan, mayısta Türk Lirası’yla ihracat yapılan ülke sayısı 165, Türk Lirası’yla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 440 oldu.