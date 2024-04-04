TL mevduat faizleri enflasyona yenildi

Birol BOZKURT

Merkez Bankası’nın tüm sıkılaştırıcı önlemlerine rağmen TL mevduata ilgi cılız kalıyor. Bunun en önemli nedeni olarak bankaların TL mevduat faizlerini hala cazip sayılabilecek düzeye çıkarmamış olması gösteriliyor. Hal böyle olunca da TL mevduat getirileri enflasyona ezilmeye mahkum oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 3,16 arttı. Böylece yılın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon yüzde 15,06’ya ulaştı. Yani bir başka deyişle Türk Lirası enflasyon karşısında yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,06’lık bir kayıp yaşadı. TL bazlı yatırım araçlarının enflasyona göre nasıl bir performans gösterdiğine baktığımızda ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

Son günlerin en çok konuşulan ve alınan sıkılaştırma önlemleriyle yatırımcıların yönlendirilmeye çalışıldığı TL mevduat hesaplarının enflasyon karşısında kötü bir sınav vermiş gibi görünüyor. Rakamlarla ifade edecek olursak, getiri oranlarına baktığımızda TL mevduatların getirisi enflasyonun altında kaldığı görülüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 5 Ocak’ta 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri yüzde 51,29 seviyesinde bulunuyordu. Mevduat faizleri yıllık olarak belirleniyor ancak aylık yansıması belirlenen faizin 12’ye bölünmesiyle elde ediliyor.

Yani bu hesaba göre 3 aylık faizin getirisi yüzde 12,82’de kalıyor. Tabii bu vergi düşülmeden önceki brüt getiri oran, vergi düşüldüğünde getiri daha da aşağı düşüyor. Örneğin 5 Ocak’ta 1 milyon TL’sini yüzde 51,29 faizle 3 aylık TL mevduat hesabına yatıran kişi 3 ayın sonunda brüt 128 bin 200 TL getiri elde etmiş oluyor. 5 Ocak’ta yüzde 51,29 düzeyinde olan 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri 22 Mart haftasında yüzde 59,52’ye kadar yükselmiş durumda.

TL mevduata ilgi zayıf

Mevduat hacimlerine baktığımızda da tüm yönlendirmelere rağmen yatırımcıların TL mevduata çok fazla ilgi göstermediğini söyleyebiliriz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Ocak haftasında TL 8 trilyon 673 milyar TL olan mevduat hacmi, 22 Mart haftasında sadece yüzde 0,72 artış göstererek 8 trilyon 736 milyar TL’ye yükseldi. Yine de çok büyük bir yatırımcı grubunun enflasyon karşısında tasarruflarını koruyamadığı sonucu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde TL mevduatı daha cazip hale getirecek adımların atılması beklenebilir.

Borsa yüzde 20 kazandırdı

Aynı dönemde Borsa İstanbul’da parasını değerlendirmek isteyen bir yatırımcı BIST 100 endeksinde yüzde 20 civarında bir getiri elde ettiği görülüyor. Yani 1 milyon lirasını Borsa İstanbul’da değerlendiren bir yatırımcı BIST 100 Endeksinin ortalama artış oranlarıyla 200 bin lira gibi bir getiri elde ettiğini söyleyebiliriz. Tabii şunu da unutmamak gerekir, burada endeksin getiri oranına bakarak bir çıkarım yapmaya çalıştık bu getiri oranları hisseden hisseye göre değişebilir. Yani parasını borsada değerlendiren bir kişi endeks bazında baktığımızda tasarrufunu enflasyona karşı korumayı başarmış diyebiliriz.

Gram altın yatırımcısının yüzü gülüyor

Seçimden önce özellikle küçük yatırımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği gram altında da benzer bir tablo var. Yılbaşından bu yana yüzde 19 civarında bir getiri sağlayan gram altın yatırımcısı 1 milyon TL’sini 190 bin TL civarında artırmayı başardı. Yine gram altın yatırımcısı da tasarrufunu enflasyona karşı korumayı başarmış gibi görünüyor.

Yılın getiri şampiyonu Bitcoin

Yılın ilk çeyreğinin getiri şampiyonu kripto paralar oldu. 5 Ocak’ta 43 bin 600 dolar civarında olan Bitcoin, dün 66 bin 170 dolar civarından işlem görüyordu. Yani bu 3 aylık dönemde Bitcoin’de getiri oranı yüzde 51,69 olarak gerçekleşirken yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı da başardığı görülüyor. Yani kaba bir hesapla 1 milyon TL’sini 5 Ocak’ta Bitcoin’e yatıran bir yatırımcı şuanda 500 bin TL’den fazla bir getiri elde etmiş durumda.