TMO, 41 bin ton fındık aldı

06 Ekim 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), devam eden fındık alımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bugün itibariyle 23 bin üreticiden 41 bin ton fındık alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık üreticilerimize 300 milyon lira ödeme yapılmıştır. Önümüzdeki hafta 110 milyon lira daha ödeme yapılacaktır. Önümüzdeki günler için 40 bin üreticiye, 90 bin ton fındık randevusu verilmiştir. Randevuların gerçekleşme oranı yüzde 75 civarındadır."

11 ildeki 44 noktada fındık alımı yapan kurum, Giresun kalitede kilogram başına 10,50 lira, Levant kalitede ise 10 lira ödeme yapıyor.

Kaynak: AA