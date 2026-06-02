TMO açıkladı: 2026 hububat alım ve satış fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını duyurdu. Buna göre ton başına alım fiyatı makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

TMO tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hububat hasadının yağışlar nedeniyle geçen yıla kıyasla daha geç başladığı ve bazı bölgelerde devam ettiği belirtildi.

Buğday ve arpa teslim alımları başladı

Açıklamada, hasadını tamamlayan üreticilere depolama kolaylığı sağlamak amacıyla 21 Mayıs itibarıyla ürün teslimlerinin başladığı bildirildi.

TMO, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı üreticilerin buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 21 Mayıs'tan itibaren üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. 2026 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Üreticinin eline geçecek tutar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Ülke ortalama verimi dikkate alındığında bu desteğin ton başına toplam 3 bin 14 liraya karşılık geldiği belirtildi.

Böylece destek ödemeleriyle birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 19 bin 514 lira, arpada ise 15 bin 764 lira geçeceği aktarıldı.

Ürün bedeli ödemelerinin ise teslimat sonrası 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

TMO hububat satışları ekimde başlayacak

TMO, hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağını da duyurdu.

TMO açıklamasında, "Ton başına 2. grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup arpa için 14 bin lira olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.