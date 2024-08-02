TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı, fındık üreticisi için başvuru tarihi belli oldu
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre Giresun kalite için 1 kilogram fındık 132 TL, Levant kalite için 1 kilogram fındı 130 TL. Bakanlığın üreticiye yönelik mazot ve gübre desteğiyle birlikte Giresun kalite fındık için kilogram başına fiyat 135 TL, Levant kalite fındık için kilogram başı fiyat 133 TL'ye yükseliyor. TMO fındık alımına 19 Ağustos'ta başlayacak. Üreticiler ise 12 Ağustos itibarıyla TMO işyerleri ve TMO internet sitesinden randevu almaya başlayabilir.
TMO, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını ve fındık alımlarına başlayacağı tarihi açıklarken 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi.
Levant Kalite için fındığın kilogramı 130 TL, Giresun Kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 TL olacak.
Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/KG ilave fiyat verileceği kaydedildi.
Fındık üreticisi için başvuru tarihi de açıklandı
Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını almaya başlayabilecekler.
TMO ise kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlayacak.