TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı, fındık üreticisi için başvuru tarihi belli oldu

TMO, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını ve fındık alımlarına başlayacağı tarihi açıklarken 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi.

Levant Kalite için fındığın kilogramı 130 TL, Giresun Kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 TL olacak.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/KG ilave fiyat verileceği kaydedildi.

Fındık üreticisi için başvuru tarihi de açıklandı

Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını almaya başlayabilecekler.

TMO ise kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlayacak.