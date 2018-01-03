TMO fındık alımına ara verdi

03 Ocak 2018

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan TMO'nun fındık alımlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

TMO'nun, depolarda bulunan fındığın kalitesi daha yüksek depolara nakledilmesi ve boşa çıkan depoların temizlik ve bakımı için şimdilik alımlara ara verdiğini söyleyen Soydan, "Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından üreticilerimizin de taleplerine göre TMO yeniden alımlara başlayabilir ancak TMO'ya talep şu an yok denecek kadar az. Çünkü üreticilerimizin çoğu ürünlerini elden çıkardı." dedi.

Arslan Soydan, serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın 9 lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, "Maalesef bu konuda beklentilerimiz sezon başından bu yana oluşmadı. Üzgünüz. Keşke üreticilerimizi mutlu edecek fiyatlar olsaydı. Bizim tek sevindiğimiz husus TMO'nun piyasada olmasıydı. Onun dışında serbest piyasa hepimize hayal kırıklığı yaşattı." diye konuştu.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuru süresinin 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla sona erdiğini anımsatan Soydan, Ordu'da bu desteklemeden faydalanmak için yaklaşık 121 bin üreticinin müracaat ettiğini, başvuruda bulunmayan üreticilerin desteklemeden yararlanamayacağını söyledi.

Soydan, bu kapsamda kente yaklaşık 300 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA